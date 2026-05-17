Si è spento prematuramente all’età di 50 anni il dottor Fabio Tolloso, medico geriatra in servizio presso la Asl di Pescara. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i colleghi e la comunità che lo conosceva. Ne danno notizia la moglie Silvia, i figli Leonardo e Paolo, il padre Gianni, direttore sanitario della Casa di Cura Pierangeli, il fratello Alessandro, la cognata Elisabetta, i nipoti, i parenti e gli amici.

La figura professionale del dottor Tolloso

Il dottor Fabio Tolloso ricopriva il ruolo di dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa di Geriatria dell’ospedale “Spirito Santo” di Pescara.

Questa unità, parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, è un centro di eccellenza per la cura degli anziani. La U.O.C. di Geriatria, situata al sesto piano dell’ospedale, dispone di 65 posti letto distribuiti in tre ali (nord, sud e ovest). Offre un’ampia gamma di servizi, tra cui ricoveri ordinari, day-hospital e prestazioni ambulatoriali, avvalendosi di un’organizzazione strutturata e di dotazioni tecnologiche all’avanguardia per rispondere alle esigenze specifiche della geriatria.

L'ultimo saluto e il contesto sanitario

La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio della Casa di Cura Pierangeli di Pescara, una clinica privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, situata in Piazza Luigi Pierangeli.

La struttura, parte del Gruppo Synergo, è nota per i suoi servizi sanitari di ricovero, ambulatoriali e diagnostici in diverse specialità. I funerali si sono svolti ieri, 18 maggio, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo alle 15.30. La salma riposerà nel cimitero di Cepagatti, ponendo fine a un percorso professionale e umano di grande valore.