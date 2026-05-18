Il Ministero dell’Interno sta valutando l’opportunità di concedere riconoscimenti ufficiali ai cittadini che hanno dimostrato eccezionale coraggio intervenendo prontamente durante il recente attacco avvenuto a Modena. L’istruttoria, attualmente in corso presso il Viminale, si concentra in particolare sulle persone che hanno agito con prontezza per bloccare l’aggressore, Salim El Koudri, e che hanno fornito i primi soccorsi ai feriti. L’episodio, che ha scosso la comunità locale, si è verificato nel cuore della città emiliana, dove El Koudri ha deliberatamente investito con la sua automobile un gruppo di pedoni innocenti.

L’atto violento ha causato il ferimento di otto persone; di queste, cinque necessitano ancora di cure ospedaliere, e tre versano in condizioni particolarmente gravi, tra cui una donna la cui vita è purtroppo in pericolo e altri due passanti con prognosi riservata.

Tra i protagonisti di questo gesto eroico spiccano cittadini di diverse origini, tra cui membri della comunità egiziana e pakistana, il cui intervento è stato decisivo per neutralizzare l’aggressore. In prima linea, Osama Shalaby, un muratore di 56 anni, e suo figlio Mohammed, di appena 20 anni, hanno raccontato di aver partecipato attivamente all’immobilizzazione di El Koudri. Con parole cariche di determinazione, Osama Shalaby ha dichiarato: “Non abbiamo avuto paura, siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio”, evidenziando il profondo senso di responsabilità e il coraggio dimostrato insieme al figlio in un momento di estrema tensione.

Nello scatto che è già diventato un simbolo dell’accaduto, si possono riconoscere anche alcuni commercianti pakistani, titolari di attività situate lungo la via dove la corsa dell’aggressore è stata finalmente interrotta. Padre e figlio hanno inoltre espresso la loro gratitudine per i numerosi ringraziamenti ricevuti dalla comunità.

L’istruttoria del Viminale e le proposte di riconoscimento

Il Viminale ha dunque avviato una procedura formale per esaminare la possibilità di assegnare onorificenze civili a coloro che si sono distinti per il loro intervento tempestivo e altruistico. Questa istruttoria mira a identificare con precisione e a premiare adeguatamente tutti coloro che hanno contribuito in modo significativo a fermare l’aggressore e a prestare assistenza alle vittime dell’attacco.

Il riconoscimento, che potrebbe assumere diverse forme in base alle normative vigenti in materia di onorificenze, rappresenta un importante segnale di apprezzamento da parte delle istituzioni.

A rafforzare questo intento, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avanzato la proposta di conferire la prestigiosa Medaglia al Valor Civile a tutti coloro che si sono distinti nell’episodio. La sua proposta include esplicitamente sia il cittadino italiano Signorelli sia i cittadini stranieri che hanno partecipato all’intervento. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di attenzione istituzionale volto a valorizzare e celebrare i gesti di coraggio, altruismo e solidarietà che emergono in situazioni di emergenza, riconoscendo il ruolo fondamentale della cittadinanza attiva nella sicurezza collettiva.

L’impatto dell’attacco e la solidarietà dei cittadini

L’attacco, avvenuto in una delle aree più frequentate di Modena, ha coinvolto indiscriminatamente passanti e clienti dei numerosi negozi presenti nella zona. Le immagini che hanno fatto il giro del web mostrano chiaramente un gruppo di uomini che, con grande determinazione, è riuscito a immobilizzare El Koudri immediatamente dopo l’investimento. Osama Shalaby, che ha vissuto in Italia per ben trent’anni ma non ha ancora ottenuto la cittadinanza italiana, ha espresso una speranza profonda legata al suo gesto eroico. “Spero che il mio gesto serva a qualcosa”, ha affermato, aggiungendo un desiderio personale e familiare: “Il nostro sogno è una casa popolare in cui vivere tutti insieme con la famiglia”.

La partecipazione attiva di cittadini di diverse nazionalità ha generato un’ondata di ringraziamenti e apprezzamento da parte della comunità locale e delle principali istituzioni. L’istruttoria avviata dal Viminale non è solo un atto formale, ma un tangibile riconoscimento dell’importanza cruciale dell’azione collettiva e dello spirito di solidarietà che ha prevalso durante l’emergenza. Questo episodio sottolinea l’essenziale contributo dei singoli al benessere e alla sicurezza della collettività, trasformando un momento di violenza in un esempio di eroismo civico.