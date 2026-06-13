Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha emesso una decisione significativa, concedendo l'affidamento in prova ad Alberto Stasi. Questa misura alternativa alla detenzione permette a Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, di lasciare il carcere. La pronuncia è giunta nella giornata del 13 giugno 2026, al termine di un'udienza tenutasi presso la sede del tribunale milanese. Per Stasi, che era detenuto dal 2015, anno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, si apre ora un nuovo capitolo, segnato dal passaggio dalla reclusione a un percorso di reinserimento nella società sotto specifiche condizioni.

L'affidamento in prova costituisce una delle principali misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario italiano. Essa consente a un condannato di espiare la propria pena al di fuori dell'ambiente carcerario, ma sempre sotto la stretta supervisione dei servizi sociali e nel rispetto di un insieme di prescrizioni rigorose stabilite dall'autorità giudiziaria. Nel caso specifico di Alberto Stasi, il provvedimento impone l'obbligo di seguire un ben definito percorso di reinserimento sociale, attenendosi scrupolosamente a tutte le condizioni dettate dal giudice. La concessione di tale beneficio è stata il risultato di un'attenta analisi della documentazione presentata dalla difesa e di una valutazione complessiva della condotta mantenuta da Stasi durante gli anni trascorsi in carcere.

Il percorso verso l'affidamento e le condizioni imposte

La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano è maturata in risposta a una specifica richiesta presentata dai legali di Alberto Stasi. I giudici hanno esaminato la fondatezza della domanda, verificando la sussistenza dei requisiti legali per l'affidamento in prova e analizzando le relazioni dettagliate riguardanti il comportamento tenuto dal condannato durante il periodo di detenzione. Questa valutazione approfondita ha portato alla concessione della misura, che ora permetterà a Stasi di uscire dal carcere e di intraprendere un cammino di reintegrazione nella vita civile. Tale percorso sarà, tuttavia, strettamente vincolato all'osservanza delle numerose prescrizioni e obblighi che l'autorità giudiziaria ha ritenuto di imporre, finalizzati a garantire sia il controllo sociale sia l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risocializzazione.

Significato e finalità dell'affidamento in prova

L'affidamento in prova al servizio sociale si configura come uno strumento cardine dell'ordinamento penitenziario italiano, progettato per bilanciare l'esigenza punitiva con quella rieducativa. Questa misura consente ai soggetti condannati di espiare una porzione della loro pena al di fuori delle mura carcerarie, ma sempre sotto l'attento monitoraggio e il supporto costante dei servizi sociali. L'individuo è tenuto a conformarsi a un preciso piano di trattamento e a rispettare tutte le condizioni imposte dal tribunale, che possono includere restrizioni di movimento, obblighi lavorativi o formativi, e incontri periodici con gli assistenti sociali.

L'obiettivo primario di tale istituto è duplice: da un lato, favorire concretamente il reinserimento sociale del condannato, offrendogli strumenti e opportunità per ricostruire la propria vita; dall'altro, contribuire a minimizzare il rischio di recidiva, attraverso un percorso strutturato di responsabilizzazione e controllo. È fondamentale sottolineare che il Tribunale di Sorveglianza mantiene la facoltà di revocare l'affidamento in qualsiasi momento, qualora vengano violate le prescrizioni stabilite, comportando il rientro in carcere del condannato.