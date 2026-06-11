A pochi mesi dall’inchiesta Teorema, che aveva scosso la Provincia di Crotone, la giustizia torna a puntare i riflettori sulla gestione degli appalti pubblici. Nella mattinata di giovedì 11 giugno 2026 la Guardia di Finanza, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, ha sequestrato numerosi fascicoli relativi a lavori di somma urgenza post-alluvione, legati al Ciclone Harry che ha colpito nell'inverno il territorio calabrese, compresa l'area di Crotone e della sua Provincia. L’obiettivo è chiarire la regolarità dei procedimenti e prevenire possibili irregolarità nella spesa pubblica.

Crotone, appalti post-alluvione nel mirino della Procura

La nuova inchiesta riguarda gli interventi di somma urgenza commissionati dalla Provincia dopo i danni causati dal Ciclone Harry. I lavori hanno interessato la riparazione e la messa in sicurezza delle strade provinciali, affidati prevalentemente tramite procedure dirette. L’indagine punta a verificare la regolarità delle delibere, delle determine e dei registri contabili, per accertare eventuali violazioni nella gestione dei fondi pubblici. Nessun soggetto, al momento, sarebbe indagato per eventuali irregolarità.

La Guardia di Finanza controlla 28 interventi

In totale, sono 28 gli interventi che saranno esaminati dalla Procura di Crotone.

La Guardia di Finanza ha prelevato fascicoli e documenti per analizzare ogni passaggio burocratico e contabile. L’obiettivo è accertare che gli appalti siano stati assegnati secondo legge, evitando favoritismi o sprechi. L’attenzione si concentra soprattutto sugli affidamenti diretti, spesso più vulnerabili a irregolarità.

Milioni di euro sotto verifica: indagini in corso a Crotone

Gli interventi sotto inchiesta ammontano complessivamente a circa 2,5 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei Ministri. La Procura vuole capire se questi fondi siano stati utilizzati correttamente e se le procedure rispettino i criteri di trasparenza e legalità. La nuova bufera giudiziaria rappresenta un monito sulla necessità di controlli rigorosi nella gestione dei lavori pubblici in Provincia di Crotone.