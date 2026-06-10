Nella mattinata di mercoledì 10 giugno 2026, sulla Strada Statale 616 a Pedivigliano (nel cosentino), in località Colosimi, si è verificato un grave incidente stradale. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli, tra cui un carro funebre, causando una vittima e cinque feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni per soccorrere i feriti, provocando rallentamenti significativi e deviazioni obbligatorie lungo le vie locali. A seguito della rimozione dei mezzi il tratto è stato gradualmente riaperto. Le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

Incidente stradale sulla Statale 616 a Pedivigliano: dinamica e vittime

L’incidente stradale, avvenuto al km 0,550 della Strada Statale 616, ha coinvolto tre autovetture. A perdere la vita è stato un giovane a bordo di una Fiat Panda. Altri cinque occupanti dei veicoli coinvolti hanno riportato ferite di varia entità e sono stati trasportati presso il vicino presidio ospedaliero per le cuore del caso. Le autorità locali stanno ancora accertando le dinamiche dello scontro per accentare le eventuali responsabilità.

Chiusura temporanea della strada: registrate deviazioni e rallentamenti

A seguito dell’incidente, la circolazione sulla Statale 616 è stata interrotta in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato lungo strade alternative, con indicazioni presenti sul posto per guidare gli automobilisti.

La chiusura ha causando rallentamenti nell’intera area del Cosentino. Gli utenti sono stati invitati a seguire i percorsi segnalati e a prestare massima attenzione per evitare ulteriori incidenti.

Interventi di soccorso: Vigili del Fuoco, 118 e Forze dell’Ordine

Sul luogo dello scontro sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, il personale del 118, le Forze dell’Ordine e l’ANAS. Le squadre hanno operato per soccorrere i feriti, mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità. Le operazioni sono tuttora in corso, con l’obiettivo di garantire sicurezza e fluidità del traffico nel più breve tempo possibile. Rimane il dolore per l'ennesima vittima della strada, un'altra vita spezzata.