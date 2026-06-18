Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Platì, in provincia di Reggio Calabria. Una bambina di soli tre anni è morta dopo essere stata investita accidentalmente dall’auto guidata dalla madre durante una manovra in retromarcia. L’incidente fatale è avvenuto la sera del 16 giugno e non ha lasciato scampo nonostante i soccorsi immediati. Non è mancato il messaggio da parte delle autorità locali che si sono strette al dolore per la scomparsa della bambina,

Tragedia a Platì: bambina investita in retromarcia, la dinamica

L’incidente si è verificato nella serata del 16 giugno a Platì, mentre la madre stava effettuando una manovra di retromarcia con l’auto.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola, di tre anni, si trovava nelle immediate vicinanze del veicolo ed è stata colpita in modo accidentale. L’impatto si è rivelato fatale. La donna non si sarebbe accorta della presenza della figlia in quel momento.

Interventi e indagini carabinieri, procura Locri

Sul posto dell'incidente mortale sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato immediatamente i rilievi e informato la Procura di Locri. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti emerge la natura accidentale dell’investimento, avvenuto durante una normale manovra di guida. Non risultano elementi che facciano pensare ad altre responsabilità.

Dolore a Platì, il cordoglio del sindaco e della comunità

La notizia ha sconvolto la famiglia e l’intera comunità di Platì, che si è stretta nel dolore attorno ai genitori della piccola. Forte il cordoglio espresso anche dal sindaco Giovanni Sarica: "Ci sono notizie che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia. Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l’intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore".