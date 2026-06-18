Un camion per spedizioni logistiche è stato completamente avvolto dalle fiamme nella mattinata di giovedì 18 giugno 2026 lungo la Strada Statale 106, in direzione Crotone mentre transitava nel territorio comunale di Botricello, in provincia di Catanzaro. Il conducente del mezzo, unico a bordo, ha notato subito l’incendio riuscendo a scendere dal veicolo in tempo. Nessun ferito è stato registrato, ma forti disagi hanno interessato alla viabilità in un tratto di collegamento tra le provincie di Crotone e Catanzaro.

Camion in fiamme sulla 106 a Botricello: dinamica dell’incendio

Il rogo si è sviluppato improvvisamente mentre il mezzo percorreva la Strada Statale 106 nei pressi di Botricello. Il camion, utilizzato per la logistica delle spedizioni, ha iniziato a emettere fumo e in pochi istanti è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente del veicolo ha arrestato la marcia e abbandonato rapidamente la cabina prima che il fuoco si estendesse, evitando conseguenze fisiche. L’episodio ha bloccato il traffico in direzione Crotone e generato lunghe code sulla tratta interessata.

Intervento Vigili del Fuoco e messa in sicurezza area Statale 106

Sul posto è intervenuta rapidamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina.

Le operazioni si sono concentrate sullo spegnimento dell’incendio e sulla messa in sicurezza dell’area, per evitare che le fiamme potessero coinvolgere strutture o veicoli nelle vicinanze. L’intervento ha richiesto tempo a causa dell’intensità del rogo e della posizione del mezzo lungo una carreggiata ad alto scorrimento.

Disagi traffico e chiusura del tratto interessato: intervento forze dell’ordine e ANAS

La Strada Statale 106 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incendiato. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Botricello, i Carabinieri e la Polizia Locale per la gestione della viabilità e degli adempimenti di competenza. ANAS è al lavoro per il ripristino della normale circolazione e per il controllo della sicurezza del tratto stradale interessato.