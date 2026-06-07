Un tragico incidente ha scosso il pomeriggio di domenica lungo la strada statale 394, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Un gruppo di giovani, che stava percorrendo il ciglio stradale in direzione di una spiaggetta sul Lago Maggiore, è stato investito da un'auto utilitaria. L'impatto ha provocato la morte di una ragazza di 17 anni e il ferimento di altri quattro ragazzi, le cui età variano tra i 15 e i 30 anni.

Dinamica dell'incidente e soccorsi

L'evento si è verificato nel pomeriggio di domenica, mentre il gruppo di ragazzi si trovava a piedi lungo la statale.

Una delle giovani coinvolte è deceduta immediatamente dopo l'impatto. Altri tre ragazzi sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso presso gli ospedali della zona. Anche l'automobilista, che si trovava alla guida del veicolo, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per prestare i primi soccorsi, gestire l'emergenza e avviare le indagini necessarie a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

Il contesto territoriale

Maccagno con Pino e Veddasca è una località situata sulle sponde del Lago Maggiore, nota per le sue attrattive naturalistiche e le sue spiagge, che richiamano un elevato numero di giovani e famiglie, specialmente durante la stagione estiva.

La strada statale 394 costituisce un'arteria stradale fondamentale per la connettività della zona, collegando il comune con altri centri del Varesotto e servendo sia i residenti che i numerosi turisti che frequentano le località lacustri.

Condizioni dei feriti e indagini

Le condizioni dei tre giovani trasportati in codice rosso sono costantemente monitorate nelle strutture ospedaliere locali. Anche l'automobilista coinvolto nell'incidente ha ricevuto le cure necessarie e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Le autorità competenti stanno conducendo i rilievi sul posto per accertare le cause precise dell'incidente e determinare eventuali responsabilità. La dinamica precisa dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, con l'obiettivo di fare piena luce sull'evento che ha visto una ragazza di 17 anni perdere la vita e quattro suoi coetanei rimanere feriti.