La corrente elettrica è stata completamente ripristinata a Ischia Porto alle 2.30 del 21 giugno 2026, ponendo fine a un blackout che aveva colpito l'isola a partire dalle 21 del 20 giugno. L'interruzione, causata da un doppio guasto alla rete elettrica, ha lasciato senza energia numerose zone del comune isolano, con un impatto significativo soprattutto sulle aree periferiche e collinari. Si stima che circa 2.500 utenze siano state coinvolte da questa prolungata mancanza di alimentazione.

La risposta delle autorità e il coordinamento dei soccorsi

In seguito all'emergenza, la Prefettura di Napoli ha prontamente attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), su specifica disposizione del prefetto Michele di Bari.

Una riunione cruciale si è svolta in videoconferenza, coinvolgendo figure chiave come il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’ASL Napoli 2 Nord, il servizio di emergenza 118 e i tecnici specializzati di E‑Distribuzione. Sebbene le stime iniziali dei tecnici prevedessero tempi di ripristino tra le sei e le otto ore, l’immediato avvio delle operazioni di riparazione ha consentito un ritorno alla normalità in tempi decisamente più brevi, già nelle prime ore del mattino.

Durante l'incontro del CCS, è stata posta una priorità assoluta sull’assistenza alle persone più fragili. Particolare attenzione è stata dedicata ai pazienti che dipendono da apparecchi elettromedicali, per i quali il monitoraggio è stato intensificato al fine di garantirne la sicurezza.

Il centro dialisi dell’isola ha continuato a operare senza interruzioni, grazie all'efficienza dei generatori di emergenza, e tutti i trattamenti programmati sono stati completati entro le ore 23.00, scongiurando qualsiasi rischio per i pazienti.

Misure di prevenzione e supporto tecnico potenziato

Per rafforzare la resilienza della rete e prevenire future interruzioni, una power station mobile è giunta sull’isola poco dopo le 8.30 del 21 giugno, trasportata dal primo traghetto in arrivo dalla terraferma. Questa importante risorsa rimarrà a disposizione per l'intera stagione estiva, fungendo da misura precauzionale strategica in caso di eventuali nuove interruzioni elettriche. Parallelamente, la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le pattuglie nelle zone interessate dal blackout, offrendo assistenza e prontezza di intervento in ogni situazione di necessità.

Il blackout, nonostante l'ampia portata, non ha causato particolari criticità per la popolazione, un risultato attribuibile all'efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e alla tempestività degli interventi sia tecnici che organizzativi. Il Comune di Ischia ha svolto un ruolo fondamentale, rilasciando rapidamente le autorizzazioni necessarie per l’avvio immediato dei lavori di riparazione. Inoltre, il Centro Operativo Comunale ha mantenuto un monitoraggio costante dell'emergenza, assicurando un aggiornamento continuo ai cittadini attraverso i canali istituzionali, dimostrando una gestione proattiva della situazione.