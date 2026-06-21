Una profonda tragedia ha colpito la comunità di Caserta e quella italiana residente nella Repubblica Dominicana. Francesca Valentino, originaria di Caserta e prossima a compiere 46 anni, ha tragicamente perso la vita il 20 giugno 2026 a seguito di un devastante incendio divampato in un resort di Bayahibe. La donna, madre di due bambine di quattro e dieci anni, si trovava ai Caraibi per una vacanza, un ultimo viaggio intrapreso dopo un periodo trascorso in Italia per stare vicino ai suoi familiari. Il rogo, scoppiato all'interno della struttura turistica, ha avuto un epilogo fatale: Francesca è deceduta sulla spiaggia mentre cercava disperatamente di mettersi in salvo, probabilmente a causa dell'inalazione di monossido di carbonio, un gas insidioso e letale.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, gettando nello sconforto quanti la conoscevano e la amavano.

Una vita tra Italia e Caraibi: l'impegno per la famiglia

La vita di Francesca Valentino è stata un intreccio significativo tra l'Italia e la Repubblica Dominicana, luoghi che hanno segnato le tappe fondamentali della sua esistenza. Dopo aver dedicato parte della sua giovinezza all'insegnamento della danza a Roma, una passione che l'aveva vista protagonista, Francesca aveva scelto di trasferirsi nei Caraibi. Lì, in un contesto esotico e vibrante, aveva incontrato l'uomo che sarebbe diventato suo marito, di nazionalità dominicana, e aveva costruito con lui la sua famiglia, accogliendo le due figlie che erano la sua gioia più grande.

Nonostante la distanza, il legame con la sua terra d'origine era rimasto forte: in passato, aveva anche gestito, insieme al fratello, un bed & breakfast nel centro di Caserta, in corso Giannone. Questa attività era stata poi chiusa, una scelta dettata dal desiderio di dedicarsi completamente alla crescita delle sue bambine e alla vita familiare, dimostrando la sua profonda dedizione. Era descritta da tutti come una persona solare, sempre pronta a donare un sorriso, e il vero fulcro della sua famiglia, un punto di riferimento insostituibile per i suoi cari.

Le indagini sul rogo e il profondo cordoglio

Il tragico decesso della cittadina italiana è stato confermato in seguito al drammatico incendio che ha interessato il resort di Bayahibe.

Le autorità locali hanno prontamente avviato accertamenti per fare piena luce sulle cause e sulla dinamica del rogo, che si è sviluppato con rapidità, coinvolgendo diverse aree della struttura ricettiva. Le prime ricostruzioni, basate sulle testimonianze e sulle indagini preliminari, suggeriscono che Francesca abbia perso la vita nel disperato tentativo di raggiungere la salvezza sulla spiaggia. La notizia della sua improvvisa e tragica scomparsa ha suscitato un'onda di profonda commozione e dolore, unendo i suoi familiari a Caserta e l'intera comunità italiana residente nella Repubblica Dominicana. Un lutto che ha lasciato tutti sgomenti, ricordando la vitalità e la forza di una donna che ha saputo costruire la sua vita tra due mondi, lasciando un'eredità di affetto e dedizione.