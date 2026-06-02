Caserta ha celebrato il 2 giugno 2026 l’80° anniversario della Repubblica con un programma ricco di eventi, organizzato dalla Prefettura in collaborazione con la Brigata bersaglieri "Garibaldi" e la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare. Le commemorazioni hanno avuto inizio con la solenne deposizione di due corone di alloro al monumento ai Caduti, un momento di profonda riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria. Alla cerimonia hanno presenziato il prefetto di Caserta Lucia Volpe, il comandante della Brigata bersaglieri "Garibaldi" Francesco Ferrara, il presidente della Provincia di Caserta Anacleto Colombiano e il componente della commissione straordinaria del Comune di Caserta Emilio Saverio Buda.

La giornata è proseguita presso il Piazzale Bandiera della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, dove si è svolta una cerimonia militare aperta alla cittadinanza. Qui, una Compagnia d’onore Interforze ha sfilato con rappresentanze in armi dell’Esercito, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile. Hanno partecipato anche i gonfaloni del Comune e della Provincia di Caserta, insieme a quelli dei comuni di Bellona e Mignano Monte Lungo, entrambi insigniti della medaglia d’oro al valor militare, e i labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Eventi e protagonisti delle celebrazioni

La cerimonia ha visto l'ampia partecipazione di autorità civili, militari e religiose, sindaci e commissari dei comuni della provincia. Un momento significativo è stato l'intervento di una rappresentanza di studenti del Liceo “Giannone” di Caserta, che hanno esposto il tradizionale “bandierone” tricolore. La prima parte della manifestazione si è conclusa con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte della prefetta Lucia Volpe, un momento di riflessione sui valori fondanti della Nazione.

Nel pomeriggio, le celebrazioni si sono spostate nella Sala Romanelli della Reggia di Caserta per il convegno intitolato “Caserta: gli 80 anni della Repubblica”.

L'evento, organizzato in collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza e Lettere/Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e il Centro Studi della Provincia di Caserta, ha rappresentato un'occasione per approfondire la storia e i principi della Repubblica. Durante il convegno, sono state conferite le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini della provincia distintisi per meriti professionali e per il servizio reso alle istituzioni e alla collettività.

Il convegno alla Reggia e gli ospiti d'onore

Il dibattito è stato moderato dalla giornalista e scrittrice Nadia Verdile, e arricchito dagli interventi delle attrici Rita Raucci e Angelica Giorgio, dai giovani studenti dell’Istituto Comprensivo di Grazzanise e dagli artisti di “Ali della Mente”.

Tra gli ospiti d’onore, l’Alfiere della Repubblica Emilia Zarrone, affiancata dal compagno di classe Nicolò Ferro, e la signora Luisina Altieri, classe 1918, che ha condiviso la sua preziosa testimonianza sulla prima esperienza di voto il 2 giugno 1946, data simbolo della nascita della Repubblica.

Le sedi delle celebrazioni, la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare e la Reggia di Caserta, hanno sottolineato il profondo legame tra le istituzioni militari e civili e il patrimonio storico e culturale della città. La vasta partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni locali ha confermato il valore simbolico e l’importanza delle commemorazioni per la Festa della Repubblica a Caserta, ribadendo i principi di unità e democrazia che fondano la Nazione.