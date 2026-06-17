L'inchiesta sui concorsi comunali di Pescara si allarga e vede ora coinvolte sette persone. Tra i nuovi indagati figurano i dirigenti comunali Enrica Di Paolo, Andrea Ruggieri e Cristiana Lombardi. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Gennaro Varone, riguarda due concorsi banditi dal Comune lo scorso anno e ipotizza il reato di falso.

I dettagli dell'inchiesta e i nomi coinvolti

Inizialmente, gli indagati erano quattro: il direttore generale del Comune, Fabio Zuccarini, presidente di una delle due commissioni esaminatrici; il capo del personale Paolo Santucci, presidente della seconda commissione; e due candidati, Quirino Santilli e Alessandra Faieta.

Santilli è figlio dell'attuale vice sindaco di Pescara, mentre Faieta è stretta collaboratrice dell'assessore alle Politiche sociali. Secondo l'accusa, questi ultimi sarebbero stati favoriti nell'ambito dei concorsi e sono indagati come istigatori e beneficiari della condotta illecita.

Le commissioni e il reato ipotizzato

L'inchiesta, denominata parentopoli, si concentra sulle modalità di svolgimento dei concorsi e sul ruolo delle due commissioni esaminatrici. L'ipotesi degli inquirenti è che siano state commesse irregolarità nella selezione dei candidati, con la presenza tra i partecipanti di parenti di esponenti politici locali. Il reato contestato agli indagati è quello di falso, in relazione alle procedure adottate dalle commissioni.

Il Comune di Pescara e le procedure concorsuali

Il Comune di Pescara gestisce numerose procedure concorsuali per l'assunzione di personale amministrativo e tecnico. Le commissioni esaminatrici sono nominate secondo criteri stabiliti dal regolamento comunale, che prevede la presenza di dirigenti e funzionari interni. Le procedure sono soggette a controlli e verifiche per garantire trasparenza e regolarità, come indicato nella sezione dedicata ai concorsi pubblici del sito istituzionale del Comune.