Il Palazzo di Versailles ha fatto da cornice a una cena di grande risonanza, organizzata per Donald Trump su invito del presidente francese Emmanuel Macron. L'evento, svoltosi in concomitanza con il G7 di Évian, è stato un'occasione per celebrare la prestigiosa tradizione gastronomica francese, con un menu attentamente selezionato e curato anche dalla maestria dello chef pluristellato Alain Ducasse. Gli ospiti d'onore hanno avuto il piacere di gustare una serie di piatti che rappresentano l'eccellenza culinaria locale. Tra le portate principali spiccavano il Porc Noir de Bigorre, una specialità ottenuta da suini guasconi di razza pura, gli asparagi del Val de Loire, rinomati per la loro delicatezza, e il pollame du Bourbonnais.

Il banchetto è stato ulteriormente impreziosito da una ricca selezione di formaggi provenienti dalle "nostre regioni" e si è concluso con una sontuosa torta al cioccolato, sigillando un'esperienza culinaria indimenticabile.

L'incontro a Versailles e la sua cornice storica

La cena si è svolta nelle magnifiche sale di Versailles subito dopo la conclusione del vertice G7 di Évian. Donald Trump ha prontamente accettato l'invito di Emmanuel Macron, esprimendo il suo profondo apprezzamento per il palazzo, che ha descritto con l'espressione "the real deal". Questa scelta della location non è stata casuale, ma ha voluto enfatizzare la storicità e il prestigio del luogo, che fu l'illustre residenza dei monarchi francesi, da Luigi XIV, il Re Sole, fino a Luigi XVI.

Il presidente Macron ha tenuto a precisare che l'evento, pur essendo di alto livello, non avrebbe avuto il carattere di un gala formale, mantenendo un'atmosfera più intima ma ugualmente significativa. La partecipazione dello chef Alain Ducasse ha garantito un'esperienza gastronomica all'altezza della solennità dell'occasione.

Versailles: simbolo di diplomazia e amicizia franco-americana

Il Palazzo di Versailles è da lungo tempo riconosciuto come una sede privilegiata per l'organizzazione di eventi diplomatici di alto livello, avendo in passato accolto personalità di spicco del calibro di Re Carlo III e la Regina Camilla. La cena tra i due presidenti ha assunto un significato che trascende la semplice formalità, essendo stata organizzata anche per commemorare il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.

Questo gesto ha voluto sottolineare e rafforzare la profonda e duratura amicizia storica che lega la Francia e gli Stati Uniti. Trump ha accolto l'invito con visibile entusiasmo, affermando: "Versailles is not gold leaf. It’s the real deal. And I said, I’d like to do it". Ha inoltre rassicurato che questo impegno avrebbe comportato solo un lieve ritardo nel suo rientro a Washington, senza alterare la sua agenda.

Malgrado l'indubbio valore diplomatico e simbolico, l'invito ha suscitato alcune reazioni critiche all'interno del panorama politico francese. In particolare, la deputata Mathilde Panot ha espresso apertamente il suo dissenso, contestando la scelta di Macron di ospitare Trump con una tale solennità.

Nonostante queste riserve, la cena si è svolta regolarmente, confermando il ruolo iconico di Versailles come scenario per importanti incontri internazionali e come luogo deputato alla celebrazione dei legami tra le nazioni, rafforzando il dialogo e la comprensione reciproca.