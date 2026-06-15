Un incendio divampato nel pomeriggio di lunedì 15 giugno 2026 lungo la strada statale 106 Jonica, tra il chilometro 247 e il 250 nel territorio di Crotone, ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata in entrambe le direzioni. Il tratto interessato, vicino alla zona commerciale dove è in costruzione una nuova rotatoria, è stato interdetto per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei Vigili del fuoco e il lavoro coordinato di Anas e Polizia stradale. La chiusura è stata necessaria per garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere lo spegnimento del rogo divampato al di fuori della sede stradale.

Lavori rotatoria Crotone SS106 Jonica, cronoprogramma e fine prevista

Proseguono i lavori della nuova rotatoria sulla SS106 Jonica a Crotone, infrastruttura strategica per la gestione del traffico nella zona commerciale. Secondo gli aggiornamenti istituzionali, il completamento dell’opera è previsto entro la seconda metà di giugno, salvo eventuali slittamenti tecnici. In questa fase è prevista la realizzazione della corona centrale della rotatoria, elemento chiave per migliorare la fluidità della circolazione e ridurre progressivamente i disagi per gli automobilisti. Le lavorazioni più impattanti vengono organizzate in fasce orarie meno critiche per limitare le interferenze con il traffico quotidiano.

Anas e Polizia stradale, ripristino viabilità SS106 e tempi di riapertura

Anas e Polizia stradale sono impegnate nelle operazioni di ripristino della viabilità lungo la SS106 Jonica, con l’obiettivo di riaprire il tratto nel più breve tempo possibile. La riapertura dipenderà dalla completa messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio e dalla verifica delle condizioni di sicurezza stradale. Il tratto resta sotto osservazione, mentre si lavora per ridurre l’impatto sul traffico già condizionato dalla presenza del cantiere della nuova rotatoria.

Incendio a poche ore dalla disputa del Giro Next Gen

La città di Crotone è stata tra l'altro protagonista nella stessa giornata dell'arrivo della tappa de Giro d'Italia Next Gen, con partenza da Tropea e arrivo a Crotone, dopo un percorso di 154 km, evento che ha portato ad alcune chiusure per garantire la sicurezza della corsa.