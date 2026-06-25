Il Ministero degli Esteri ha ufficialmente confermato il decesso di un cittadino italo-venezuelano, nato a Caracas nel 1970, coinvolto nel crollo di un edificio a La Guaira. Questa località, situata a circa trenta chilometri dalla capitale Caracas, è stata tra le aree più duramente colpite dal recente terremoto che ha flagellato il Venezuela. Il connazionale aveva parenti in Italia, un dettaglio che sottolinea i profondi legami tra le due nazioni.

Le conseguenze del sisma a La Guaira

Il cittadino italo-venezuelano è rimasto tragicamente coinvolto nel crollo di un edificio, una delle molteplici strutture devastate dal sisma.

La Guaira, insieme a diverse altre aree limitrofe a Caracas, ha riportato gravi danni strutturali a causa delle violente scosse. Il terremoto ha causato il collasso di numerosi edifici, esacerbando la già critica situazione di emergenza nella regione.

Bilancio delle vittime e operazioni di soccorso

Le due violente scosse che hanno scosso il Venezuela hanno provocato un bilancio di trentadue morti e circa settecento feriti. Le operazioni di soccorso sono incessanti, con squadre di soccorritori al lavoro tra le macerie, specialmente nelle aree di Caracas e La Guaira. L'obiettivo primario è la ricerca di eventuali superstiti e l'assistenza alla popolazione duramente colpita. Nelle zone interessate dal sisma è stato prontamente dichiarato lo stato d'emergenza.

Attualmente, non si registrano altre vittime italiane oltre al connazionale il cui decesso è stato confermato dal Ministero degli Esteri.

La presenza di legami familiari in Italia per il cittadino deceduto evidenzia la stretta connessione tra le comunità italo-venezuelane e l'importanza di un monitoraggio costante della situazione dei connazionali all'estero in situazioni di calamità naturali.