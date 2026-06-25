Due furti consecutivi hanno colpito la sede del Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana, situata nei locali della sottostazione di Portanuova, in piazza Enrico Berlinguer. Gli episodi si sono verificati nella notte tra lunedì e martedì e successivamente tra martedì e mercoledì. Ignoti sono riusciti a introdursi nei locali e a sottrarre il denaro contenuto nel distributore automatico di bevande.

Nel corso delle incursioni, i malviventi hanno forzato diversi armadietti, messo a soqquadro gli ambienti e provocato danni all’interno della struttura.

Le azioni dei ladri hanno causato disordine e la necessità di interventi di ripristino da parte del personale della Croce Rossa. Dopo aver constatato i danni, le forze dell’ordine hanno effettuato un sopralluogo nei locali colpiti. I responsabili del Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana hanno annunciato che provvederanno a sporgere la relativa denuncia alle autorità competenti.

Dettagli sulle incursioni e danni riscontrati

Durante le due notti consecutive, i ladri si sono concentrati principalmente sulla ricerca di denaro e materiali di valore. Oltre al furto dei soldi dal distributore automatico di bevande, sono stati forzati numerosi armadietti e sono stati provocati danni materiali agli arredi e agli spazi interni della sede.

La presenza delle forze dell’ordine sul posto ha permesso di avviare le prime indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Il ruolo del Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana

Il Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana è un’articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, la cui missione è fornire assistenza sanitaria, sociale e di emergenza alla popolazione locale. L’organizzazione opera attraverso volontari e personale qualificato, offrendo servizi di primo soccorso, assistenza alle persone vulnerabili e attività di prevenzione. La sede di Portanuova rappresenta un punto di riferimento per le attività di supporto e intervento sul territorio pescarese.