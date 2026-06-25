L'Ente Autonomo Volturno (EAV), azienda di trasporto pubblico della Regione Campania, si prepara a una significativa svolta gestionale. Con una recente delibera della Giunta regionale, approvata il 25 giugno 2026, è stato stabilito che l'amministratore unico della società non potrà più svolgere contemporaneamente anche le funzioni di direttore generale. Questa decisione rappresenta un cambiamento cruciale per la governance dell'ente, introducendo una chiara separazione dei ruoli.

La delibera, proposta dall'assessore regionale ai Trasporti, mira a distinguere nettamente le funzioni di indirizzo strategico da quelle di gestione operativa.

In passato, la figura dell'amministratore unico aveva concentrato su di sé le principali responsabilità decisionali e gestionali dell'azienda. Ora, invece, sarà necessaria la nomina di due figure distinte: una per la direzione strategica e l'altra per l'esecuzione operativa, favorendo così una maggiore specializzazione e un più efficace controllo.

Dettagli della nuova organizzazione

La Regione Campania ha motivato questa scelta con la volontà di garantire maggiore trasparenza e un miglior controllo delle attività aziendali. L'obiettivo dichiarato è quello di "rafforzare l'efficacia e la qualità del servizio di trasporto pubblico", come evidenziato nella nota diffusa dall'ente. Tra le altre misure previste dalla delibera, vi è anche un chiaro indirizzo per il rilancio dell'EAV, con particolare attenzione all'efficienza, all'affidabilità e all'economicità del servizio offerto ai cittadini.

L'assessore regionale ai Trasporti, Luca Casillo, ha sottolineato l'importanza di questa direzione, affermando che "puntiamo a un servizio veloce, affidabile ed economico". La separazione dei ruoli, secondo la Regione, è destinata a promuovere una migliore organizzazione interna e una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza, contribuendo al miglioramento complessivo dei servizi.

L'EAV e il suo ruolo nel trasporto pubblico campano

L'Ente Autonomo Volturno è una società partecipata dalla Regione Campania che gestisce diverse linee ferroviarie e servizi di trasporto su gomma, svolgendo un ruolo centrale nella mobilità dell'area metropolitana di Napoli e delle province limitrofe. Il rilancio dell'EAV è considerato strategico per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la competitività del territorio campano.

La delibera approvata si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione e potenziamento dell'azienda, con l'obiettivo primario di garantire servizi più efficienti e sicuri. La separazione delle cariche di amministratore e direttore generale rappresenta un passo significativo verso una gestione più trasparente, responsabile e orientata ai risultati concreti, consolidando il percorso di rinnovamento dell'azienda di trasporto pubblico regionale.