Un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato l'8 giugno 2026 nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz. I due membri dell'equipaggio a bordo del velivolo sono stati prontamente tratti in salvo. L'incidente, riportato dal New York Times e confermato da fonti informate, ha generato interrogativi sulle cause: non è stato infatti immediatamente chiarito se l'elicottero sia stato abbattuto da fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato altri problemi tecnici. L'episodio è attualmente oggetto di un'indagine approfondita da parte delle autorità militari competenti.

Le rassicurazioni ufficiali e il contesto

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rassicurato riguardo le condizioni dei piloti dell'elicottero Apache precipitato, dichiarando che “stanno bene” e che “nessuno è rimasto ferito”. Le sue affermazioni sono state rilasciate all'aeroporto internazionale John F. Kennedy, prima del suo rientro a Washington. Trump ha inoltre annunciato la pubblicazione di un rapporto dettagliato sull'incidente nel corso della giornata. Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi, tuttavia, non ha rilasciato commenti ufficiali in merito all'accaduto.

Tensioni regionali e il ruolo degli Apache

L'incidente si inserisce in un periodo di accresciute tensioni nella regione, caratterizzato da ostilità tra Israele e Iran.

Questo scenario ha visto un'alternanza di attacchi militari e fasi di attenuazione delle operazioni. Dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio 2026, l'Iran ha abbattuto circa trenta droni Reaper, e diversi caccia statunitensi sono stati persi a causa di fuoco sia nemico che amico. La perdita di questo Apache, tuttavia, rappresenta il primo caso di un elicottero di questo tipo abbattuto o precipitato nel conflitto in corso.

L'elicottero d'attacco AH-64 Apache, armato con missili Hellfire, è riconosciuto come uno dei velivoli più temibili e strategici impiegati dagli Stati Uniti nella regione. Questi elicotteri svolgono un ruolo cruciale nel pattugliamento della via navigabile dello Stretto di Hormuz, con l'obiettivo di scoraggiare attacchi da parte di piccole imbarcazioni e di contrastare la minaccia dei droni.

Negli ultimi tempi, gli Apache si sono spinti sempre più vicino al territorio iraniano, incluse le isole controllate dall'Iran nello Stretto e nel Golfo Persico. Tale condotta rientra nella strategia aggressiva mantenuta dal Comando Centrale statunitense, nonostante i negoziati intermittenti tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz.