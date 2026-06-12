Un incendio è divampato oggi, 12 giugno 2026, nell'area della foce del fiume Sele, nel territorio comunale di Eboli, in provincia di Salerno. Le fiamme hanno interessato la pineta situata lungo la sponda destra del corso d'acqua, coinvolgendo anche una zona che comprende il poligono militare.

Le cause che hanno dato origine al rogo sono ancora in corso di accertamento. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo, visibile anche a notevole distanza, creando disagi sia ai residenti che ai presenti nell'area. Alcuni pescatori che si trovavano lungo l'alveo del Sele hanno lasciato tempestivamente la zona dopo aver messo in sicurezza le proprie imbarcazioni.

Anche sul litorale si sono registrati disagi: diversi bagnanti si sono allontanati dalla spiaggia a causa del fumo intenso.

Intervento delle autorità e situazione attuale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per avviare le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l'area interessata dalle fiamme. Le operazioni sono ancora in corso e, al momento, non si segnalano feriti tra la popolazione o tra i soccorritori impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio.

La foce del Sele e il territorio di Eboli

La foce del fiume Sele si trova nel territorio comunale di Eboli, in provincia di Salerno, e rappresenta un'area di particolare valore ambientale e naturalistico.

Il corso d'acqua attraversa la Piana del Sele e sfocia nel Mar Tirreno, delimitando una zona caratterizzata dalla presenza di pinete, aree agricole e insediamenti turistici. Il Comune di Eboli, situato nella parte settentrionale della provincia di Salerno, è noto per la sua estensione territoriale e per la presenza di importanti aree naturali, tra cui la stessa foce del Sele.