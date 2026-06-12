A partire dal 15 giugno 2026, l'isola di Capri si prepara a una svolta significativa nel suo sistema di trasporto pubblico locale. A bordo degli autobus della compagnia ATC, infatti, non sarà più possibile acquistare i biglietti utilizzando denaro contante. Il pagamento del titolo di viaggio avverrà d'ora in poi esclusivamente in modalità elettronica e contactless, un passo decisivo verso la modernizzazione dei servizi di mobilità sull'isola.

Questa innovativa misura è stata adottata in stretta sinergia e condivisione con le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria e i rappresentanti degli utenti.

L'obiettivo primario è modernizzare il servizio di mobilità sull'isola azzurra, velocizzando le operazioni di salita a bordo dei mezzi e riducendo drasticamente i tempi di sosta alle fermate. La direzione di ATC ha sottolineato l'importanza di questa transizione, dichiarando: "Con il passaggio al cashless a bordo compiamo un passo decisivo verso la modernizzazione dei nostri servizi, allineando Capri ai più alti standard europei di mobilità urbana. Meno file, più puntualità e massima trasparenza".

Pagamenti a bordo e canali di acquisto a terra

Per convalidare il proprio viaggio, i passeggeri dovranno semplicemente avvicinare la propria carta di credito, debito (incluse le prepagate) o i dispositivi elettronici come smartphone e smartwatch abilitati ai pagamenti ai nuovi terminali POS installati a bordo dei mezzi.

La transazione avverrà in modo immediato, senza la necessità di digitare codici PIN o effettuare registrazioni. L'eliminazione del contante a bordo mira a garantire una maggiore regolarità e puntualità delle corse, portando benefici tangibili sia ai residenti sia ai moltissimi turisti che affollano l'isola.

Per garantire la massima accessibilità e flessibilità, la possibilità di acquistare i biglietti cartacei con denaro contante rimane pienamente attiva presso i canali di vendita tradizionali a terra. I passeggeri potranno rivolgersi alle biglietterie ufficiali ATC, strategicamente dislocate a Capri (Piazza Martiri d'Ungheria), Anacapri, Marina Piccola e Marina Grande. A queste si aggiungono le numerose tabaccherie e le attività commerciali convenzionate, capillarmente distribuite su tutto il territorio isolano, assicurando un'ampia copertura.

Anche per i viaggiatori che giungono dalla terraferma, è prevista la possibilità di acquistare i biglietti in contanti prima dell'imbarco, ad esempio presso il Molo Beverello di Napoli, garantendo così una continuità del servizio per ogni esigenza.

Obiettivi di efficienza e inclusività del sistema

Il provvedimento si concentra esclusivamente sulla regolamentazione dei pagamenti a bordo, lasciando invariata la procedura di acquisto per gli abbonamenti e per i titoli di viaggio speciali, che potranno continuare a essere richiesti e pagati, anche in contanti, presso le biglietterie fisiche. L'obiettivo dichiarato è quello di "efficientare il trasporto pubblico, riducendo drasticamente i tempi di sosta alle fermate e azzerando le code per il resto dei passeggeri", migliorando l'esperienza complessiva di viaggio per tutti gli utenti.

Il sistema elettronico è progettato per essere estremamente inclusivo, accettando tutti i principali circuiti di pagamento internazionali, tra cui Visa, Mastercard e Maestro. Questo lo rende particolarmente utile e familiare anche per i numerosi visitatori stranieri che affollano l'isola. Per i viaggiatori che salgono a bordo essendo già in possesso di un titolo di viaggio valido, sia esso un biglietto cartaceo preacquistato o un abbonamento in corso di validità, le procedure di convalida quotidiane non subiranno alcuna variazione rispetto alle attuali. L'azienda ha inoltre previsto una comunicazione capillare delle nuove disposizioni attraverso appositi cartelli informativi a bordo di tutta la flotta aziendale e presso le principali fermate dell'isola, per agevolare il passaggio alle nuove modalità.