Un'importante operazione antidroga della Polizia di Stato nel porto di Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, ha portato al sequestro di oltre un chilo di cocaina e all'arresto di un uomo residente sull'isola. L'intervento è avvenuto la sera del 19 giugno 2026, quando gli agenti del commissariato isolano hanno intercettato il corriere appena sbarcato da un traghetto proveniente da Pozzuoli.

Nel bagaglio dell'individuo, fermato durante un controllo mirato, è stato rinvenuto un pacco contenente 1.138 grammi di sostanza stupefacente. L'operazione rientra in un'ampia attività di monitoraggio dei collegamenti marittimi tra la terraferma e l'isola, volta a contrastare il traffico illecito di droga.

L'uomo è stato bloccato e arrestato, e la considerevole quantità di cocaina posta sotto sequestro.

Il sequestro assume un rilievo particolare per l'elevata quantità di cocaina intercettata. Immersa sul mercato illecito, avrebbe potuto alimentare in maniera significativa la rete dello spaccio locale, con gravi ripercussioni sul tessuto sociale dell'isola.

L'arresto e il malore del corriere

Dopo il fermo, l'arrestato è stato condotto negli uffici di polizia per gli adempimenti di rito. Qui, ha accusato un malore improvviso, rendendo necessario l'intervento del personale sanitario del 118. Soccorso, è stato trasferito all'ospedale "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno, principale presidio sanitario dell'isola.

Attualmente, l'uomo si trova ricoverato sotto stretto piantonamento delle forze dell'ordine. Le indagini proseguono sotto la direzione della magistratura, con l'obiettivo di accertare ulteriori dettagli sull'episodio e sulle responsabilità connesse al traffico di stupefacenti sull'isola.

Controlli antidroga: il ruolo del porto di Casamicciola

Il porto di Casamicciola Terme è un punto di accesso cruciale per Ischia e un nodo strategico per i collegamenti marittimi con la terraferma, in particolare con Pozzuoli. Le attività di controllo delle forze di polizia presso questo scalo sono fondamentali nelle strategie di contrasto al traffico di stupefacenti, prevenendo l'introduzione di droga. L'ospedale "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno, dove l'arrestato è ricoverato, svolge un ruolo essenziale per l'assistenza sanitaria isolana, garantendo cure a residenti e visitatori, specialmente nelle emergenze.