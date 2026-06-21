Momenti di grande paura e apprensione alla Quebrantahuesos, la più importante e partecipata granfondo di ciclismo della Spagna. La trentacinquesima edizione della storica manifestazione pirenaica è stata purtroppo segnata da un grave incidente collettivo avvenuto nelle battute iniziali della corsa, che ha provocato il ferimento di decine di partecipanti.

Ghiaia sul percorso

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità e dai servizi di soccorso, l’incidente si è verificato intorno al chilometro 17 della Quebrantahuesos, in un tratto ad alta velocità lungo l'autostrada A-23.

A innescare la paurosa maxicaduta di gruppo sarebbe stata della ghiaia sul manto stradale, in un tratto interessato da alcuni lavori. Il materiale ha fatto perdere aderenza ai primi ciclisti del plotone, provocando un inevitabile effetto domino che ha travolto decine e decine di cicloamatori che viaggiavano a forte velocità a ridosso delle prime posizioni.

L’alto numero di persone coinvolte ha fatto scattare immediatamente il piano di emergenza sanitaria coordinato dalla Guardia Civil e dai soccorsi della Peña Ciclista Edelweiss, organizzazione dell’evento. Sul posto sono confluite numerose ambulanze per prestare le prime cure mediche. Il bilancio parla di ben 35 ciclisti che hanno necessitato del trasferimento d’urgenza presso l'ospedale di Jaca.

La maggior parte degli atleti ha riportato forti contusioni, abrasioni e sospette fratture.

El momento de la caída masiva en un puente de la Marcha Ciclista Quebrantahuesos (Huesca) pic.twitter.com/tF7fKYTRJG — Avituallamiento Ciclista (@EVTMO_) June 20, 2026

Le difficoltà della Quebrantahuesos

L'incidente ha inevitabilmente riacceso il dibattito sui social network e tra gli adetti ai lavori riguardo alla sicurezza nei primissimi chilometri di queste grandi manifestazioni di massa. La Quebrantahuesos quest'anno ha visto al via oltre 11.500 partecipanti totali. Le partenze in grandi blocchi a velocità sostenuta e le modifiche logistiche dovute ad alcuni cantieri stradali sulla A-23 hanno reso le fasi iniziali particolarmente complesse da gestire sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

Nonostante la gravità del momento e il grande spavento, il massiccio dispositivo di sicurezza ha permesso di isolare l'area e far proseguire la manifestazione per il resto del gruppo.