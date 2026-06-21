Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 giugno 2026 lungo la strada statale 107, al chilometro 108,400, nel territorio di Caccuri in provincia di Crotone. Lo scontro ha coinvolto due auto e un cavallo che si trovava sulla carreggiata in quel momento. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia stradale e 118. La strada è rimasta chiusa per ore per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza. A perdere la vita è stata una donna di 48 anni per la quale i soccorsi si sono dimostrati inutili.

Incidente SS107 Caccuri: scontro tra auto e cavallo sulla statale

L’incidente è avvenuto nella notte sulla SS107 nel tratto di Caccuri, in provincia di Crotone. Due auto in transito hanno impattato contro un cavallo presente sulla carreggiata. Nell’urto sono rimaste coinvolte entrambe le vetture e gli occupanti hanno riportato ferite di diversa gravità. Una delle auto è rimasta gravemente danneggiata e ha richiesto l’intervento dei soccorsi per estrarre una passeggera rimasta incastrata nell’abitacolo. L’animale è morto sul colpo.

Vittima e feriti: chi era la donna deceduta nell’incidente

A perdere la vita è stata una donna di 48 anni, identificata come Manon Lidia Vallone, originaria di Cosenza e impiegata in un centro di medicina manuale a Montalto Uffugo.

Viaggiava con il fidanzato, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Ferite anche le due persone a bordo dell’altra auto coinvolta. I soccorsi hanno tentato di salvare la passeggera intrappolata, ma il medico legale ha potuto solo constatarne il decesso.

Soccorsi e viabilità: SS107 chiusa per ore dopo il grave schianto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei comandi di Crotone e San Giovanni in Fiore, insieme a Carabinieri, Polizia stradale e personale sanitario del 118. I pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli, recuperato i cavalli rimasti liberi e rimosso la carcassa dell’animale con un’autogrù. La Polizia stradale ha chiuso la SS107 dalle 23.30 alle 5.30 per consentire le operazioni. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.