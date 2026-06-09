La capitale del Kenya, Nairobi, è stata nuovamente teatro di proteste contro il centro di ricerca statunitense per l’Ebola. Le manifestazioni, svoltesi il 9 giugno 2026, hanno visto una massiccia partecipazione di cittadini che hanno espresso la loro ferma opposizione alla presenza del laboratorio americano.

Durante gli scontri, la polizia keniota è intervenuta con gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Sono stati effettuati diversi arresti tra i partecipanti. Le ragioni della protesta sono legate alle preoccupazioni della popolazione locale riguardo alla sicurezza e alle possibili conseguenze della presenza del centro di ricerca.

Scontri e reazioni alle manifestazioni

I manifestanti hanno sfilato nei pressi della struttura, chiedendo la chiusura del laboratorio e sollevando dubbi sulla gestione e sulla trasparenza delle attività condotte al suo interno. Le forze dell’ordine hanno adottato misure di contenimento. Non sono stati segnalati feriti gravi durante gli incidenti.

Le autorità locali non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito agli arresti e all’uso di lacrimogeni. La presenza del centro di ricerca statunitense continua a generare un acceso dibattito nell’opinione pubblica keniota.

Il ruolo del centro di ricerca statunitense

Il laboratorio statunitense, oggetto delle contestazioni, è specializzato nella ricerca sulle malattie infettive, con un focus particolare sull’Ebola.

Questa struttura è parte di una collaborazione tra il governo del Kenya e istituzioni americane, con l’obiettivo di rafforzare le capacità di risposta alle emergenze sanitarie nel Paese e nell’Africa orientale. Il centro svolge attività di sorveglianza, diagnostica e formazione per il personale sanitario locale.

La sua presenza è considerata un elemento strategico per la gestione delle epidemie nella regione, fornendo supporto tecnico e scientifico alle autorità sanitarie keniote. Nonostante ciò, la sua operatività continua a essere oggetto di dibattito tra la popolazione, soprattutto per quanto concerne la sicurezza delle operazioni e la loro trasparenza.