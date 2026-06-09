La Questura di Verona ha recentemente emesso un totale di diciassette Daspo, i divieti di accesso alle manifestazioni sportive, e ha proceduto alla denuncia di tre persone. Questi severi provvedimenti sono la diretta conseguenza di gravi scontri tra tifoserie che si sono verificati presso lo stadio Bentegodi. Gli episodi di violenza hanno avuto luogo in occasione di due distinti incontri calcistici, che hanno visto contrapporsi le squadre di Napoli e Genoa, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per ristabilire l'ordine e contenere i disordini.

Dettagli dei provvedimenti e delle denunce

I Daspo sono stati specificamente adottati nei confronti di individui ritenuti responsabili di aver manifestato comportamenti violenti e pericolosi durante lo svolgimento delle partite. Le indagini meticolose condotte dalla Questura di Verona hanno giocato un ruolo cruciale, permettendo l'identificazione precisa dei protagonisti di questi disordini. Oltre ai divieti di accesso, tre soggetti sono stati formalmente denunciati. Le accuse a loro carico sono legate a reati specifici connessi agli episodi di violenza, tra cui spiccano la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni personali, evidenziando la gravità delle azioni commesse.

Il contesto dello stadio Bentegodi

Lo stadio Marcantonio Bentegodi, uno degli impianti sportivi più significativi e storici di Verona, ha fatto da scenario a questi spiacevoli eventi. La struttura, la cui inaugurazione risale al 1963 e che ha subito un'importante ristrutturazione in vista dei Mondiali di calcio del 1990, vanta una capienza che supera i 39.000 posti. Questo lo rende un punto di riferimento fondamentale per l'organizzazione di grandi eventi sportivi e manifestazioni pubbliche nella città.

La vigilanza per l'ordine pubblico

Le autorità locali mantengono un costante e attento monitoraggio sulla situazione della sicurezza in occasione di tutti gli eventi sportivi. L'obiettivo primario di questa vigilanza è duplice: da un lato, prevenire efficacemente il ripetersi di ulteriori episodi di violenza e, dall'altro, garantire in modo inequivocabile l'ordine pubblico. Questo impegno si estende sia all'interno delle strutture dello stadio che nelle immediate vicinanze, assicurando un ambiente sicuro per tutti i partecipanti e i cittadini.