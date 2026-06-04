Un violento attacco con colpi di mortaio ha colpito una base della missione UNIFIL, la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano, situata nel sud del Libano. L'aggressione ha avuto conseguenze drammatiche, causando la morte di un casco blu e il ferimento di altri due militari impegnati nella missione di pace. In seguito all'incidente, la Farnesina ha prontamente comunicato che nessun cittadino italiano risulta coinvolto nell'episodio. È stato specificato che l'attacco si è verificato nel settore est dell'area operativa di UNIFIL, una zona dove, peraltro, non sono presenti contingenti militari italiani.

Questo tragico evento evidenzia la persistente tensione e i rischi che le forze di pace affrontano in regioni instabili.

Dettagli dell'aggressione nel sud del Libano

L'episodio di violenza si è consumato nella tarda serata del giorno precedente alla diffusione del comunicato ufficiale, in prossimità di Marjayoun, una località strategica situata nella porzione sud-orientale del Libano. I proiettili di mortaio, la cui origine rimane al momento sconosciuta, hanno centrato con precisione una postazione occupata dai peacekeeper, causando la perdita di una vita e il ferimento di altri due membri del contingente. A seguito dell'accaduto, le autorità della missione UNIFIL hanno immediatamente avviato un'indagine approfondita e rigorosa.

L'obiettivo è ricostruire l'intera dinamica dell'attacco e identificare i responsabili; l'origine dei colpi di mortaio non è stata ancora resa nota.

La missione UNIFIL e il ruolo dell'Italia

La missione UNIFIL, istituita dalle Nazioni Unite, è operativa nel sud del Libano dal 1978 con il mandato di monitorare il cessate il fuoco tra Libano e Israele e garantire la sicurezza e la stabilità nell'area. La Farnesina ha ribadito che l'attacco ha interessato il settore est, dove, come già specificato, non sono dispiegati contingenti militari italiani. L'Italia, pur partecipando alla missione di pace delle Nazioni Unite, impiega il proprio personale in altri settori, confermando che nessun connazionale è stato coinvolto in questo grave evento.

La situazione nella zona interessata dall'attacco rimane sotto la stretta osservazione delle forze di pace delle Nazioni Unite. Sono state attivate le procedure per l'accertamento delle responsabilità, il rafforzamento delle misure di sicurezza e il mantenimento della calma in una regione intrinsecamente fragile. L'impegno di UNIFIL per la pace e la stabilità prosegue, nonostante i pericoli a cui i suoi membri sono esposti nel loro delicato compito.