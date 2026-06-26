Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha lanciato un appello urgente a tutti i sindaci della provincia, sollecitandoli ad adottare piani specifici e dettagliati per affrontare l'imminente emergenza caldo. Questa richiesta è emersa durante una cruciale riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata proprio per definire le strategie e le misure necessarie a fronteggiare le intense ondate di calore previste per i prossimi giorni.

Strategie per la tutela della popolazione

Durante l'incontro, il prefetto di Bari ha ribadito con forza l'importanza di predisporre azioni coordinate e tempestive.

L'obiettivo primario è la tutela della popolazione, con un'attenzione particolare rivolta alle fasce più vulnerabili. Tra queste, sono stati specificamente menzionati gli anziani, i bambini e le persone affette da patologie croniche, categorie che risentono maggiormente degli effetti negativi delle alte temperature.

Le raccomandazioni formulate includono l'immediata attivazione di piani di emergenza comunali, strutturati per rispondere efficacemente alle diverse esigenze del territorio. Parallelamente, è stata evidenziata la necessità di rafforzare significativamente la comunicazione ai cittadini. Questo implica la diffusione capillare di informazioni sui comportamenti da adottare e sulle precauzioni da prendere durante le giornate caratterizzate da temperature elevate, al fine di prevenire rischi per la salute.

Ruolo dei Comuni e coordinamento

Il prefetto ha sollecitato i sindaci a un monitoraggio costante della situazione climatica e delle sue ripercussioni. È stato richiesto di predisporre e rendere operativi punti di assistenza e ristoro, luoghi dove i cittadini possano trovare sollievo e supporto. Fondamentale, inoltre, è garantire la piena efficienza dei servizi sanitari e sociali, che dovranno essere pronti a intervenire in caso di necessità.

Un aspetto cruciale sottolineato è il coinvolgimento attivo delle associazioni di volontariato. Queste organizzazioni, con la loro preziosa opera, potranno offrire un supporto concreto e mirato alle persone più esposte ai rischi legati al caldo intenso, contribuendo a una rete di assistenza più capillare ed efficace.

"È assolutamente fondamentale – ha dichiarato Michele di Bari – che tutti i Comuni siano pienamente pronti a intervenire con la massima tempestività per prevenire qualsiasi situazione di emergenza e salvaguardare la vita dei cittadini."

Le autorità locali sono state invitate a mantenere un costante collegamento e un flusso informativo continuo con la prefettura. Questo coordinamento è essenziale per un aggiornamento reciproco e per l'armonizzazione di tutte le attività messe in campo. L'obiettivo generale di queste misure è duplice: da un lato, ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute pubblica e, dall'altro, garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini della provincia di Napoli.