Un incendio si è sviluppato all'interno dell'Ospedale del Mare di Napoli, un evento che ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco. L'episodio, avvenuto nella giornata del 22 giugno 2026, ha visto le squadre di soccorso impegnate a domare le fiamme. L'area interessata è stata prontamente evacuata in via precauzionale, e fortunatamente, non si registrano feriti tra i pazienti e il personale sanitario. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo di indagine, ipotizzando il reato di incendio colposo, per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Dettagli sull'incendio e le indagini

Il rogo ha coinvolto alcuni locali tecnici dell'Ospedale del Mare. Le fiamme sono state notate dal personale, che ha immediatamente dato l'allarme, consentendo un rapido intervento. L'azione tempestiva dei Vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l'incendio, evitando che si propagasse e causando danni più gravi alla struttura. La Procura di Napoli, dopo i primi accertamenti, ha avviato un'inchiesta per stabilire le cause esatte dell'incendio e individuare eventuali colpevoli. L'area interessata è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari alle indagini in corso.

L'Ospedale del Mare: struttura e importanza

L'Ospedale del Mare rappresenta uno dei principali presidi ospedalieri dell'area metropolitana di Napoli.

La struttura, inaugurata nel 2017, è dotata di numerosi reparti e servizi di emergenza fondamentali, tra cui un efficiente pronto soccorso, unità di terapia intensiva e diversi reparti specialistici. Questo ospedale costituisce un punto di riferimento cruciale per la sanità pubblica campana, servendo una vasta utenza proveniente sia dalla città che dalla provincia di Napoli.

Le autorità hanno rassicurato che le attività sanitarie dell'ospedale proseguono regolarmente nelle aree non coinvolte dall'incendio. Le indagini continuano con l'obiettivo di accertare ogni eventuale responsabilità e garantire la piena sicurezza e l'integrità operativa della struttura.