Papa Leone XIV ha lanciato un forte monito contro la corruzione dilagante e le crescenti ingiustizie sociali che affliggono la società contemporanea. Questo accorato appello risuona in vista del Messaggio per la Giornata dei poveri, un evento significativo che si terrà a novembre e che mira a richiamare l'attenzione sulle fragilità umane.

Nel testo integrale del Messaggio, divulgato dalla Città del Vaticano il 14 giugno 2026, il Pontefice ha evidenziato con preoccupazione come "è diffusa anche ai nostri giorni un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione tracotante, tanto deplorevole quanto discriminatoria".

Questa affermazione sottolinea la gravità di un fenomeno che mina le fondamenta della convivenza civile e della giustizia.

I primi e più vulnerabili a subire le drammatiche conseguenze di questa situazione, ha spiegato il Papa, sono i poveri, la cui presenza è purtroppo in costante aumento in numerose società a livello globale. La loro condizione di marginalità si aggrava a causa di dinamiche inique.

Papa Leone XIV ha ulteriormente evidenziato come "l'assenza di Dio" nella vita delle persone e delle comunità conduca a una profonda distorsione delle relazioni umane. Invece di promuovere il rispetto reciproco, essa "pone le persone non più una accanto all'altra, ma una sopra l'altra nel segno del dominio e della sopraffazione".

Questo scenario genera disuguaglianza e sofferenza.

Di fronte a tale realtà, il Pontefice ha rivolto un pressante invito alla comunità cristiana a non rimanere indifferente. Al contrario, essa è chiamata ad essere un "rifugio per i poveri", un luogo di accoglienza, sostegno e speranza per coloro che si trovano in difficoltà.

L'intero Messaggio, dunque, richiama con forza l'attenzione sull'importanza fondamentale di promuovere e costruire una società autenticamente più giusta e solidale. Una società in cui la dignità intrinseca di ogni singola persona sia riconosciuta, rispettata e attivamente tutelata in ogni sua forma.

Il Messaggio per la Giornata dei Poveri

La Giornata dei poveri, istituita per sensibilizzare profondamente sia la comunità cristiana sia l'intera società civile riguardo alla condizione delle persone più vulnerabili, si configura come un'occasione preziosa.

Essa offre un momento privilegiato per una seria riflessione sulle cause profonde che determinano l'aumento della povertà e sulle responsabilità collettive nel contrastare attivamente le disuguaglianze sociali ed economiche.

In questo contesto, Papa Leone XIV ha ribadito con fermezza il ruolo centrale e insostituibile della Chiesa nell'opera di accoglienza e di sostegno concreto ai bisognosi. Il Pontefice ha sottolineato che la solidarietà autentica non può limitarsi a una mera formalità, ma deve necessariamente tradursi in azioni tangibili e concrete, capaci di generare un impatto reale e positivo nella vita di chi soffre.

L'impegno della Chiesa verso i migranti e i più fragili

L'impegno della Chiesa, come evidenziato dal Pontefice, si manifesta anche nell'attenzione verso i migranti, una categoria spesso tra le più vulnerabili.

Nei giorni precedenti la diffusione di questo Messaggio, Papa Leone XIV ha infatti avuto un significativo incontro con membri di diverse organizzazioni che operano attivamente a favore dei migranti nelle Isole Canarie, ascoltando le loro testimonianze e il loro instancabile lavoro.

Durante tale incontro, il Pontefice ha pronunciato parole di profondo significato, affermando che "la carità cristiana scaturisce dall'amore di Dio versato nel cuore del credente". Per questa ragione, ha proseguito, "davanti al bisogno, la fede si fa concreta e l'amore per Cristo si trasforma in opere", evidenziando il legame indissolubile tra fede e azione caritatevole.

Leone XIV ha inoltre posto l'accento sull'importanza cruciale dell'integrazione, definendola un percorso reciproco che richiede l'impegno attivo e la partecipazione sia dei nuovi arrivati sia delle comunità che li ospitano.

In un momento di grande intensità, il Papa ha poi rivolto un appello accorato e perentorio ai trafficanti di esseri umani, esortandoli con le parole: "Fermatevi. Pentitevi".

Il Pontefice ha ribadito con forza che la sofferenza indicibile delle vittime di tratta non è un fenomeno silenzioso, ma un grido che giunge direttamente fino a Dio. Ha avvertito che coloro che si rendono responsabili di questi crimini abominevoli dovranno inevitabilmente rispondere davanti alla giustizia divina, a meno che non si ravvedano e cambino radicalmente la loro condotta, spezzando le catene dell'ingiustizia.