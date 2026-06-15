Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha richiesto con fermezza all'Azienda Trasporti Milanesi (Atm) di adottare una posizione intransigente e decisa nei confronti dei propri dipendenti che risultano coinvolti nelle chat a contenuto sessista. Questa sollecitazione del primo cittadino milanese è giunta in seguito alla diffusione di dettagli e informazioni relative a conversazioni interne, avvenute tra alcuni lavoratori dell'azienda, nelle quali sarebbero stati scambiati messaggi ritenuti gravemente offensivi e discriminatori nei confronti delle donne, generando un diffuso malcontento e preoccupazione.

La chiara presa di posizione del sindaco e l'impegno del Comune

Sala ha sottolineato con enfasi l'assoluta necessità di un'azione tempestiva e risoluta da parte di Atm, ribadendo la sua dichiarazione: "Atm deve essere dura con chi è coinvolto nelle chat sessiste". Il sindaco ha poi specificato che il Comune di Milano, in virtù del suo ruolo di azionista di riferimento dell'azienda di trasporto pubblico, seguirà con costante e meticolosa attenzione l'evolversi dell'intera vicenda e, in particolare, le determinazioni e i provvedimenti che saranno adottati dalla dirigenza aziendale. L'obiettivo primario, come chiaramente espresso da Sala, è quello di assicurare e mantenere un ambiente di lavoro inclusivo, rispettoso e sicuro per tutti i dipendenti, senza alcuna tolleranza per comportamenti che possano essere considerati discriminatori, lesivi della dignità personale o contrari ai principi di pari opportunità.

Atm: il cuore della mobilità urbana milanese

L'Azienda Trasporti Milanesi (Atm) rappresenta la società di punta che gestisce l'intero sistema di trasporto pubblico all'interno della città di Milano e della sua estesa area metropolitana. Fondata storicamente nel 1931, Atm opera una vasta gamma di servizi essenziali, che includono linee di metropolitana, tram, autobus e filobus, servendo quotidianamente milioni di passeggeri che si muovono nel capoluogo lombardo. L'azienda impiega un numero considerevole di migliaia di lavoratori e si conferma come uno degli attori più strategici e fondamentali per la garanzia della mobilità urbana e la qualità della vita dei cittadini milanesi.

La richiesta perentoria avanzata dal sindaco Giuseppe Sala si inserisce in un più ampio e attuale contesto di crescente sensibilità e di rinnovata attenzione verso il rispetto delle pari opportunità e l'urgente necessità di prevenire e contrastare ogni forma di comportamento discriminatorio all'interno delle realtà aziendali, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Al momento attuale, Atm non ha ancora provveduto a comunicare ufficialmente quali specifiche misure o provvedimenti disciplinari intenda adottare nei confronti dei dipendenti che sono stati coinvolti nelle discusse e controverse chat, lasciando in sospeso l'attesa per le decisioni future.