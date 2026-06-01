Il Comune di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, ha introdotto nuove e stringenti misure restrittive per i locali pubblici. La decisione giunge a seguito di un grave episodio di violenza: nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno 2026, un uomo di 39 anni è stato accoltellato nei pressi di un esercizio commerciale. L'accaduto ha spinto l'amministrazione comunale a intervenire con tempestività per ristabilire ordine e sicurezza nella comunità.

L'aggressione si è verificata all'esterno di un locale nel centro cittadino, presumibilmente a seguito di una lite.

La vittima, un trentanovenne residente nella zona, è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono state valutate come serie, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, avviando le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Nuove disposizioni per la sicurezza dei locali

In risposta a questo preoccupante episodio, il Comune di Sant'Antimo ha emanato un'ordinanza che impone una significativa stretta sugli orari di apertura dei locali pubblici. L'obiettivo primario è prevenire il ripetersi di simili episodi di violenza e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Tra le principali misure figurano la chiusura anticipata degli esercizi e l'implementazione di controlli più rigorosi da parte delle autorità competenti. Il sindaco di Sant'Antimo ha ribadito che "la sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta", sottolineando la necessità di un'azione decisa per tutelare la tranquillità della comunità.

Rafforzamento dei controlli e sinergia istituzionale

L'ordinanza comunale prevede inoltre un significativo rafforzamento della collaborazione tra il Comune e le forze dell'ordine. Questa sinergia è volta a garantire un monitoraggio costante e capillare della situazione nei principali punti di aggregazione della città. Le autorità locali hanno rivolto un appello ai titolari dei locali, invitandoli a rispettare scrupolosamente le nuove direttive e a collaborare attivamente per creare un ambiente più sicuro e controllato.

L'amministrazione comunale ha infine annunciato che le misure adottate rimarranno in vigore fino a nuova comunicazione, in attesa di valutare con attenzione gli effetti concreti di queste restrizioni sulla sicurezza e sulla vivibilità cittadina.