Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno effettuato raid contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. L'azione è giunta in risposta al lancio notturno di oltre cinquanta proiettili da parte di Hezbollah, che hanno colpito le forze israeliane nella zona di sicurezza. L'episodio segna un'escalation delle tensioni al confine settentrionale.

L'attacco di Hezbollah e la reazione israeliana

Nelle ore notturne, Hezbollah ha lanciato più di cinquanta proiettili contro le truppe israeliane, posizionate nella zona di sicurezza al confine tra Libano e Israele.

Questo attacco ha immediatamente provocato la reazione dell'esercito israeliano, con l'avvio di operazioni di rappresaglia.

Le Idf hanno preso di mira specifici obiettivi legati a Hezbollah nel sud del Libano. Un portavoce ha confermato la natura reattiva dell'operazione, dichiarando: "Durante la notte, l'organizzazione terroristica Hezbollah ha lanciato oltre 50 proiettili contro le forze israeliane nella zona di sicurezza nel sud del Libano. A seguito di questi attacchi, l'Idf stanno colpendo obiettivi dell'organizzazione terroristica Hezbollah nel sud del Paese". Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime dei raid.

Il ruolo delle Forze di Difesa Israeliane

Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) sono l'apparato militare di Israele, comprendente esercito, marina e aeronautica, sotto il Ministero della Difesa.

La loro missione è garantire la sicurezza dei confini e rispondere alle minacce di gruppi armati.

La zona di sicurezza nel sud del Libano è cruciale per le Idf, spesso teatro di tensioni con Hezbollah. Le Idf svolgono costantemente monitoraggio e difesa lungo il confine settentrionale, prevenendo attacchi e tutelando la sicurezza delle forze e dei cittadini israeliani.