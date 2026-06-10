Il premier britannico Keir Starmer ha fermamente condannato i recenti disordini anti-migranti che hanno scosso Belfast, definendoli "scioccanti e del tutto inaccettabili". Questi episodi di violenza sono divampati a seguito di un accoltellamento nella zona di Kinnaird Avenue, a nord di Belfast, che ha coinvolto un uomo di circa quarant'anni. La vittima ha riportato gravi ferite agli occhi, al volto e alla schiena, necessitando cure ospedaliere. Il sospettato, un richiedente asilo sudanese, è atteso in tribunale. Le forze dell'ordine hanno chiarito che, al momento, non vi sono indicazioni di legami terroristici per l'attacco.

La condanna unanime dei leader politici e i dettagli degli incidenti

Starmer ha dichiarato con forza: "Non esiste alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità, né per chi li ha incoraggiati, online o altrove". Il premier ha inoltre sottolineato che "è evidente che le persone sono state prese di mira a causa della loro origine", promettendo che "i responsabili sentiranno tutta la forza della legge". A fargli eco è stata la First Minister dell’Irlanda del Nord, Michelle O’Neill, che ha stigmatizzato i fatti come "disgustosa codardia" e "teppismo". O’Neill ha enfatizzato che "gruppi di uomini mascherati che bruciano famiglie fuori dalle loro case non hanno nulla a che vedere con la comunità", distinguendo gli atti violenti da qualsiasi legittima espressione di disagio.

La risposta delle autorità e la situazione di tensione nelle strade

I disordini sono stati caratterizzati da grande tensione: manifestanti anti-immigrazione hanno incendiato un autobus, mentre diversi cassonetti sono stati dati alle fiamme e spinti contro un autobus nella zona di Newtownards Road, nell’est di Belfast. L'intensità delle fiamme ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato residenti da alcune abitazioni minacciate. Proteste simili si sono registrate anche a Glasgow, Edimburgo, Ayr e Aberdeen. La polizia dell’Irlanda del Nord ha dichiarato lo stato di "incidente critico", appellandosi alla calma e alla responsabilità della popolazione. La polizia ha confermato che "sacche di disordini sporadici" hanno interessato numerose aree della regione, assicurando che le forze dell’ordine sono impegnate sul campo, in collaborazione con altre agenzie, per rispondere agli incidenti e garantire la sicurezza pubblica.

Il contesto più ampio e le reazioni istituzionali coordinate

La condanna è stata unanime e trasversale. Oltre al premier britannico e ai vertici nordirlandesi, anche il Segretario per l’Irlanda del Nord del Regno Unito, Hilary Benn, ha espresso preoccupazione per la situazione, affermando che "le scene di disordine stanno solo danneggiando le comunità e mettendo a rischio vite innocenti", e che non vi è alcuna giustificazione per tale distruzione. I leader dei principali partiti politici nordirlandesi hanno diffuso una dichiarazione congiunta, nella quale hanno condannato fermamente l'incidente di Belfast e hanno esortato chiunque possieda informazioni utili a collaborare con le indagini della polizia, rivolgendo al contempo un accorato appello alla calma nelle strade di Belfast.

La ministra della Giustizia dell’Irlanda del Nord, Naomi Long, ha rincarato la dose, affermando categoricamente che "non c’è posto per teppisti mascherati che minacciano, intimidiscono, creano disagi e causano danni gratuiti", e ha lanciato un vibrante appello alle comunità affinché non si lascino strumentalizzare e coinvolgere in tali atti di violenza.