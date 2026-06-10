La Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta su oltre 4.200 iscrizioni irregolari all’Università Telematica Pegaso, coinvolgendo corsi di formazione, lauree e master. L’indagine vede sul registro degli indagati quaranta persone, tra cui ex dirigenti, funzionari amministrativi, referenti territoriali e soggetti esterni legati ai poli di orientamento convenzionati con l’ateneo. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è stata ascoltata come testimone, risultando estranea ai fatti.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria stanno eseguendo perquisizioni personali, domiciliari e informatiche.

Le contestazioni si concentrano su corsi per la formazione di educatori professionali socio-pedagogici, oltre a lauree, master e post-laurea. Il Tribunale del Riesame ha già confermato la legittimità dei provvedimenti di sequestro e perquisizione. L’Università Pegaso, da parte sua, ha avviato un audit interno che ha portato a un esposto formale per carenze nei controlli sui requisiti di iscrizione a un corso professionalizzante. I casi, risalenti a diversi anni fa, coinvolgerebbero un numero limitato di studenti con dichiarazioni mendaci. I dipendenti implicati sono stati rimossi e non fanno più parte dell’istituzione, con l’ateneo che si dichiara parte lesa nel procedimento.

Indagati e ipotesi di reato

Tra i nomi spiccano quelli di Danilo Iervolino, fondatore e proprietario dell’Università Pegaso fino a maggio 2022, e Andrea Buonomo, ex direttore operativo e commerciale del gruppo Multiversity. Le accuse spaziano dall’associazione per delinquere alla corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, dall’induzione indebita a dare o promettere utilità alla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, oltre ad altri reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica. Gli inquirenti ritengono che i fatti contestati risalgano al periodo della gestione Iervolino e si siano protratti fino al 2025, con l’obiettivo di incrementare la competitività dell’università, ampliando il numero degli iscritti e i ricavi.

Le criticità evidenziate riguardano lacune nei controlli interni, nella gestione delle immatricolazioni, nei rapporti con i poli territoriali convenzionati e nell’organizzazione di corsi, tirocini ed esami a distanza. Un aspetto cruciale dell’indagine è lo svolgimento degli esami a distanza, con l’uso di software di accesso remoto come TeamViewer e AnyDesk sui dispositivi degli studenti, e la presunta condivisione anticipata di domande e risposte. Gli inquirenti hanno definito questa pratica un vero e proprio “mercimonio di corsi, titoli e attestati formativi”. Un ulteriore filone investigativo valuta la responsabilità amministrativa del gruppo Multiversity e dell’Università Pegaso, ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ipotizzando che le società abbiano tratto vantaggio dalle condotte illecite attraverso l’espansione della base iscritti e l’aumento dei ricavi.

La posizione dell'Università Pegaso e di Multiversity

L’Università Telematica Pegaso, fondata da Danilo Iervolino e parte integrante del gruppo Multiversity, offre un’ampia gamma di corsi accademici e professionali a distanza. Il gruppo Multiversity è stato iscritto nel registro degli indagati, ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, per una presunta responsabilità omissiva nella prevenzione dei reati contestati. La nuova governance dell’ateneo ha ribadito la propria posizione di parte lesa, avendo presentato un esposto formale nei confronti di alcuni ex dipendenti e adottato misure interne per rafforzare i controlli.

Mentre la ministra Anna Maria Bernini è stata ascoltata in qualità di testimone, l’attuale direzione dell’ateneo sottolinea la piena collaborazione con la magistratura e il rigoroso rispetto della normativa vigente. L’indagine prosegue per fare piena luce sulla portata delle presunte irregolarità e definire le eventuali responsabilità penali e amministrative degli indagati.