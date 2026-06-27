Nel pomeriggio del 27 giugno 2026, in Venezuela, il ponte tra Caraballeda e lo stato di La Guaira è crollato. Il cedimento, causato da una replica sismica di magnitudo 4,9, ha sospeso il traffico veicolare, isolando l'area già provata dai terremoti devastanti di due giorni prima.

Il blocco della viabilità ostacola la logistica e la gestione dell'emergenza. Le operazioni di ricerca superstiti sono complicate; l'ingresso di macchinari pesanti e aiuti umanitari rallenta. Dal 24 giugno, La Guaira ha registrato danni a decine di edifici, ospedali e servizi pubblici.

Intensa attività sismica e ostacoli ai soccorsi

Il crollo del ponte è avvenuto in un contesto di intensa attività sismica. La scossa di magnitudo 4,9 è stata la seconda di rilievo venerdì, dopo un movimento sismico di magnitudo 4,4 all'alba. Il ponte ha subito gravi danni, rendendo il passaggio dei veicoli impraticabile. La persistenza sismica mantiene popolazione e protezione civile in massima allerta per le operazioni di salvataggio. Oltre 300 repliche ai due forti terremoti di mercoledì sono state registrate fino a venerdì. La Guaira, già compromessa, è ora in maggiore isolamento.

Arrivo degli aiuti e complessità

L'interruzione del collegamento tra Caraballeda e La Guaira ha reso più complessa la distribuzione di aiuti umanitari e l'arrivo dei mezzi pesanti.

Squadre di soccorso, inclusi contingenti internazionali, sono giunte per supportare le operazioni di salvataggio nelle zone più colpite,tra cui La Guaira e Caracas. Le autorità locali monitorano; la popolazione resta in costante allerta. La persistenza delle scosse di assestamento complica soccorsi e logistica, rendendo gli interventi ardui.