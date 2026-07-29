Un intervento rapido e determinante ha evitato conseguenze più gravi sulla Strada Statale 106, nel territorio di Crotone, in Calabria. Due agenti della Polizia Stradale hanno prestato soccorso a un automobilista di 51 anni colpito da un improvviso problema di salute mentre si trovava alla guida. La tempestività delle operazioni ha permesso l’arrivo immediato dei sanitari e il trasferimento in ospedale.

Polizia Stradale Crotone: intervento immediato dopo il malore di un automobilista

L’episodio si è verificato il 23 luglio nella zona di Poggio Pudano, durante un normale servizio di controllo sulla viabilità.

Una pattuglia della Polizia Stradale, composta dal Vice Ispettore Giacomo Astore e dall’Agente Pasquale D’Orta, ha notato un veicolo fermo ai margini della carreggiata.

All’interno dell’auto si trovava un uomo in evidente difficoltà. Gli operatori hanno compreso subito la gravità della situazione e hanno attivato le procedure di emergenza, contattando il 118 e fornendo le prime cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

La presenza degli agenti è stata fondamentale per mantenere stabile la situazione e garantire assistenza al conducente nei minuti più delicati.

Agenti scortano l’ambulanza fino all’ospedale di Crotone

Considerate le condizioni dell’automobilista e il traffico presente lungo la Statale 106, la pattuglia ha deciso di accompagnare il mezzo di soccorso fino al Pronto Soccorso dell’ospedale di Crotone.

Una scelta operativa che ha consentito di ridurre i tempi di percorrenza e assicurare un trasferimento più veloce e sicuro.

Il personale medico ha successivamente evidenziato l’importanza della rapidità con cui si è sviluppata la catena dei soccorsi. Dopo le cure ricevute, il 51enne ha potuto lasciare la struttura sanitaria e ha voluto esprimere gratitudine agli agenti per la professionalità dimostrata.

Per il Vice Ispettore Astore si tratta del secondo episodio significativo in pochi mesi sulla SS 106, dopo un precedente salvataggio ai danni di una giovane colpita da un malore.

Il SAP: "Questi episodi rappresentano il volto più autentico della Polizia di Stato"

L’intervento ha ricevuto il plauso del SAP provinciale di Crotone, che ha sottolineato il ruolo della Polizia Stradale non solo nel controllo delle strade, ma anche nelle attività di assistenza e soccorso ai cittadini.

«Questi episodi rappresentano il volto più autentico della Polizia di Stato», ha dichiarato Alessio Palamà, Vice Segretario Provinciale del SAP di Crotone, evidenziando come preparazione, rapidità decisionale e senso del dovere siano elementi centrali nel lavoro degli operatori.