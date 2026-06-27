Una nuova e significativa scossa di terremoto di magnitudo 4.9 ha interessato il centro del Venezuela il 27 giugno2026. L'evento sismico, i cui dati sono stati diffusi dalla Fondazione venezuelana per le ricerche sismologiche (Funvisis), ha avuto il suo epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello Stato di Aragua. La profondità ipocentrale è stata stimata in 4,6 chilometri. Le informazioni relative a questo nuovo sisma sono state confermate anche dall'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs) e dal monitoraggio dell'EMSC.

La scossa tellurica è stata percepita in maniera netta e diffusa in diverse regioni del Paese, come testimoniato da numerose segnalazioni.

Tra le aree più interessate figurano gli Stati di Aragua, Carabobo, Miranda e La Guaira, oltre al Distretto Capitale, dove si trova Caracas. Testimoni a Caracas e Maracay hanno riferito di aver avvertito il sisma nel pomeriggio. Questo episodio assume particolare rilevanza in quanto si inserisce in un contesto di recente attività sismica, verificandosi a pochi giorni da una precedente serie di forti terremoti che avevano già interessato la nazione.

Dettagli dell'Evento Sismico

Il terremoto di magnitudo 4.9 si è manifestato in un'area del Venezuela già nota per la sua attività sismica. L'analisi dei dati ha confermato che l'epicentro si trovava a nord di Maracay, una posizione che ha permesso al sisma di essere avvertito distintamente in un'ampia porzione del centro-nord venezuelano.

La sua profondità, stimata in 4,6 chilometri, è un elemento cruciale: una profondità relativamente bassa tende infatti a intensificare la percezione della scossa in superficie, rendendola più evidente nelle regioni circostanti l'epicentro.

Monitoraggio e Aree Coinvolte

La Fondazione venezuelana per le ricerche sismologiche (Funvisis) è l'ente primariamente incaricato del monitoraggio costante dell'attività sismica e della tempestiva divulgazione dei dati essenziali relativi ai terremoti nel Paese. Cruciale per aggiornamenti precisi e affidabili sulle dinamiche sismiche. Nel contesto della scossa del 27 giugno, l'accuratezza delle informazioni fornite da Funvisis è stata ulteriormente rafforzata dalla conferma giunta da organismi internazionali specializzati nel rilevamento e nell'analisi dei terremoti. La percezione diffusa del sisma negli Stati di Aragua, Carabobo, Miranda, La Guaira e nel Distretto Capitale evidenzia la necessità di un monitoraggio continuo.