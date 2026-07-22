Un giovane di ventidue anni è stato arrestato a San Severo, in provincia di Foggia, a seguito di un'operazione condotta dai Carabinieri. L'intervento, avvenuto nella giornata del 22 luglio 2026, ha portato alla scoperta di una penna-pistola e di un ingente quantitativo di munizioni all'interno della sua abitazione. La perquisizione domiciliare, eseguita con precisione dai militari, ha rivelato la presenza di un arsenale illegale, culminando nell'immediato fermo del ragazzo.

Il sequestro: penna-pistola e munizioni di vario calibro

I dettagli dell'operazione condotta dai Carabinieri di San Severo rivelano la gravità del ritrovamento.

Durante la minuziosa perquisizione, è stata rinvenuta una penna-pistola, un'arma particolarmente insidiosa e difficile da identificare in quanto abilmente camuffata da un comune oggetto di cancelleria. Accanto a questa arma clandestina, i militari hanno scoperto anche diverse cartucce di vario calibro, a testimonianza di una disponibilità di proiettili non trascurabile. La pericolosità della penna-pistola sequestrata è stata immediatamente accertata: si tratta di un dispositivo perfettamente funzionante e in grado di sparare proiettili veri, il che rende la sua detenzione illegale un reato di particolare allarme sociale. Il giovane, un ventiduenne del luogo, è stato quindi formalmente arrestato con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni, un'imputazione che sottolinea la serietà della violazione.

L'intervento dei Carabinieri e le indagini successive

L'operazione, che ha portato all'arresto del ventiduenne, rientra nell'ampia attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della compagnia di San Severo. L'obiettivo primario di queste iniziative è proprio quello di contrastare con efficacia la detenzione illecita di armi e la circolazione di materiali pericolosi. A seguito del sequestro, sia la penna-pistola che le munizioni rinvenute sono state immediatamente inviate ai laboratori specializzati per le necessarie verifiche tecniche. Questi accertamenti sono fondamentali per determinare l'esatta provenienza delle armi e per eventuali collegamenti con altri illeciti. Il giovane arrestato è stato prontamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà i successivi provvedimenti in base alla gravità dei fatti e alle risultanze delle indagini. L'episodio evidenzia l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e la legalità nella provincia di Foggia.