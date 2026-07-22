Il Partito Democratico delle Marche ha richiesto che la Regione avvii le procedure per la richiesta dello stato di emergenza, a seguito degli eventi di maltempo che hanno colpito il territorio. Le zone più colpite sono state quelle del Maceratese, dell’Anconetano e del Fermano, dove si sono verificati allagamenti, smottamenti e danni a infrastrutture e abitazioni.

Il gruppo consiliare del Pd ha sottolineato l’urgenza di un intervento istituzionale per garantire assistenza alle comunità colpite e il ripristino dei servizi essenziali. In una nota, il Pd ha dichiarato: “Chiediamo alla Regione di attivarsi immediatamente per la richiesta dello stato di emergenza, così da permettere l’arrivo di risorse e mezzi necessari per fronteggiare la situazione”.

Danni e disagi nelle province marchigiane

Le intense precipitazioni hanno causato numerosi disagi, tra cui allagamenti di strade e abitazioni, caduta di alberi e interruzioni della viabilità. In particolare, nel Maceratese si sono registrati smottamenti e danni a edifici pubblici e privati, mentre nell’Anconetano si sono verificati allagamenti diffusi. Nel Fermano, le squadre di soccorso sono intervenute per liberare alcune strade da alberi caduti e detriti.

Le autorità locali hanno avviato le prime ricognizioni dei danni, mentre la Protezione civile regionale è stata impegnata nelle operazioni di soccorso e nella gestione delle emergenze. Il Pd ha ribadito la necessità di un coordinamento tra enti locali e Regione per affrontare le criticità emerse.

Il ruolo della Protezione civile regionale

La Protezione civile delle Marche opera come struttura di coordinamento per la gestione delle emergenze e il supporto alle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Tra i suoi compiti principali figurano la pianificazione degli interventi, il monitoraggio delle criticità e l’organizzazione delle attività di soccorso. In situazioni come quella attuale, la Protezione civile regionale collabora con amministrazioni locali, forze dell’ordine e volontari per garantire una risposta tempestiva e coordinata.

Il gruppo consiliare del Pd ha concluso la propria richiesta sottolineando l’importanza di un rapido riconoscimento dello stato di emergenza per consentire l’arrivo di risorse straordinarie e accelerare i tempi di ripristino delle condizioni di normalità nelle aree colpite.