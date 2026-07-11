È venuto a mancare all'età di 79 anni Giorgio Rossi, assessore alla Cultura del Comune di Trieste. La sua scomparsa è avvenuta in seguito a un ricovero presso l'ospedale di Cattinara, dove era stato assistito per le conseguenze di una caduta che gli aveva provocato la frattura di cinque costole. Rossi era figura di riferimento per la cultura cittadina, riconosciuto come il braccio destro e storico amico del sindaco Roberto Dipiazza, con cui ha condiviso un lungo percorso amministrativo.

Il ricovero e il messaggio del sindaco

Il ricovero di Giorgio Rossi presso l'ospedale di Cattinara è avvenuto dopo l'incidente che gli aveva provocato lesioni.

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, aveva espresso vicinanza e affetto nei confronti di Rossi, definendolo "come un fratello" durante una trasmissione televisiva locale. Dipiazza aveva inoltre rivolto un augurio pubblico: «Giorgio, guarisci presto. Mi raccomando». Il conduttore Luca Marsi si è unito al messaggio di solidarietà.

Venticinque anni di collaborazione e progetti

Giorgio Rossi era stato al fianco del sindaco Roberto Dipiazza per venticinque anni. Questa lunga collaborazione ha visto l'assessore contribuire alle attività culturali e ai progetti cittadini, ricoprendo un ruolo nell'amministrazione comunale di Trieste.

Nel corso della sua attività amministrativa, Rossi aveva seguito iniziative per la città, tra cui l'allestimento del maxi palco per gli eventi estivi e le impalcature presenti al Teatro Verdi.

Nonostante l'assenza di Rossi a causa del ricovero, il sindaco Dipiazza aveva sottolineato la continuità delle attività culturali in città, evidenziando il valore della collaborazione e dell'amicizia che lo legava all'assessore scomparso.

La scomparsa di Giorgio Rossi lascia un vuoto nella vita politica e culturale di Trieste. Il suo impegno, la sua dedizione e il suo legame profondo con il sindaco Dipiazza resteranno un esempio di servizio alla comunità e di amicizia sincera. La città ricorderà il suo assessore come un pilastro della cultura e un promotore di iniziative.