Una giornata di relax al mare si è conclusa nel peggiore dei modi sul litorale di Sibari, nel territorio di Cassano all'Ionio in provincia di Cosenza. Un uomo di 78 anni, calabrese di origine ma residente da anni a Salerno, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. L'allarme è stato immediato, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. In corso le indagini per risalire ai motivi della morte.

Malore improvviso in mare a Sibari

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco mentre faceva il bagno nelle acque di Sibari.

Alcuni bagnanti hanno notato il corpo dell'uomo immobile in acqua e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 provenienti da Cassano all'Ionio e Trebisacce, che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione cardio-polmonare nel tentativo di ripristinare le funzioni vitali.

Elisoccorso sulla spiaggia, ma il cuore non riparte

Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l'intervento immediato dell'elisoccorso. L'elicottero è atterrato direttamente sulla spiaggia in modo da impiegare il minor tempo possibile con a bordo un medico rianimatore, che ha affiancato il personale sanitario già impegnato nei soccorsi. Le manovre di rianimazione sono proseguite senza interruzioni per oltre quindici minuti, ma il cuore del 78enne non ha mai ripreso a battere.

Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo con segnalazione alle autorità competenti.

Indagini e rilievi dopo la tragedia sul litorale di Cassano

Sul luogo del malore del 78enne sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Cassano all'Ionio, che hanno effettuato i rilievi necessari e seguito tutte le procedure previste. L'episodio ha scosso i presenti e i numerosi turisti che affollavano la spiaggia. Le prime informazioni raccolte confermano che il decesso sarebbe stato causato da un improvviso arresto cardiaco, senza il coinvolgimento di altri fattori esterni. Una tragedia che ha trasformato una giornata di vacanza in un dramma.