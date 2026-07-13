Nuovi disagi per la continuità territoriale della Sardegna: oggi sono stati cancellati due voli Aeroitalia da e per l'aeroporto di Cagliari. L'episodio ha generato disagi e frustrazione tra i passeggeri, con piani di viaggio interrotti. I collegamenti interessati: Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate. Soppresse partenze e arrivi, bloccando la mobilità dei viaggiatori.

Le rotte coinvolte e le cancellazioni

I voli Aeroitalia cancellati rientrano nel servizio di continuità territoriale, essenziale per i collegamenti tra la Sardegna e le principali città peninsulari.

Specificamente, soppressi i voli sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate, in partenza e in arrivo. I passeggeri hanno affrontato ritardi imprevisti e la necessità di riprogrammare gli itinerari, con pesanti ripercussioni per chi aveva impegni lavorativi, appuntamenti o coincidenze aeree nelle due città.

Aeroitalia e la continuità territoriale

La continuità territoriale è un servizio pubblico primario, volto ad assicurare collegamenti aerei stabili e accessibili tra la Sardegna e le maggiori città italiane, con tariffe agevolate per i residenti. Aeroitalia è una delle compagnie incaricate di operare questi collegamenti strategici, garantendo la mobilità dei cittadini sardi verso Roma e Milano.

La cancellazione odierna ha avuto un impatto diretto sui flussi di viaggio, evidenziando l'indispensabilità di un servizio efficiente e affidabile.

Al momento, motivazioni ufficiali per le cancellazioni non sono state diffuse. Questa mancanza ha generato malumore e incertezza tra i passeggeri, molti hanno richiesto informazioni e assistenza all'aeroporto di Cagliari. La vicenda riaccende i riflettori sulla fragilità di un sistema fondamentale per superare l'isolamento geografico della Sardegna, che deve garantire collegamenti regolari e accessibili. La fiducia nel servizio dipende dalla sua capacità di operare senza interruzioni, tutelando la mobilità.