Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina lungo la strada Teramo-Mare, nel territorio comunale di Campli. Un'ambulanza del 118 è stata colpita da sassi lanciati da un cavalcavia, provocando lesioni all'autista che è stato costretto a recarsi al pronto soccorso.

I proiettili sono stati lanciati dal cavalcavia di Villa Camera. A compiere il gesto sarebbero stati due individui a volto coperto. Uno dei sassi ha frantumato il parabrezza dell’ambulanza, mentre un’altra pietra ha centrato un camion in transito. L'ambulanza, in servizio da Sant'Omero, trasportava un paziente cardiopatico.

Denuncia e reazione sindacale

L'episodio ha suscitato una ferma reazione da parte del sindacato. Stefano Matteucci, segretario UGL Salute Abruzzo, ha definito l'accaduto «un gesto di una violenza inaudita e di una gravità assoluta». Ha sottolineato che «non si tratta di una semplice bravata, ma di un’azione criminale che avrebbe potuto provocare una strage». Matteucci ha evidenziato come il colpire un’ambulanza impegnata in un servizio di emergenza ed altri mezzi in transito significhi «mettere deliberatamente a rischio la vita degli operatori sanitari, del paziente trasportato e di tutti gli utenti della strada».

Il segretario ha espresso solidarietà ai colleghi coinvolti e ha formulato auguri di pronta guarigione all’autista ferito.

Ha inoltre richiesto un'immediata individuazione dei responsabili da parte delle forze dell’ordine, auspicando l’applicazione «della massima severità prevista dalla legge». Matteucci ha concluso affermando che «chi attacca un’ambulanza attacca l’intera collettività».

Il servizio 118 in Abruzzo

Il servizio di emergenza-urgenza 118 in Abruzzo opera all'interno del sistema sanitario regionale. Le ambulanze utilizzate sono immatricolate e autorizzate in conformità con la normativa nazionale e regionale vigente, tra cui i decreti ministeriali 553/87, 487/97, 137/2009 e la D.G.R. 656/23. Tali mezzi operano sia su chiamata diretta che in regime convenzionato con le Aziende Sanitarie Locali.

La postazione 118 di Campli, in particolare, opera «a chiamata» ed è gestita dal C.A.I. (Corpo di Assistenza Italiana), in base alle convenzioni stipulate con la Regione Abruzzo.