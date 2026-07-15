Prende il via ad Ascoli Piceno il progetto Age in Action, un'iniziativa strategica volta a potenziare la cura, l'autonomia e l'inclusione della popolazione anziana nel territorio. Con un investimento complessivo di 682.262,27 euro, il progetto è sostenuto da un finanziamento di 599.990,64 euro dal Programma Regionale Marche FSE+ 2021-2027, integrato da un cofinanziamento di 82.271,63 euro da parte del soggetto proponente. Il Comune di Ascoli Piceno si pone come capofila di una vasta rete che comprende altre dieci amministrazioni locali: Castel di Lama, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Folignano, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, San Benedetto del Tronto e Spinetoli.

L'obiettivo primario di Age in Action è fornire una risposta concreta all'incremento della popolazione over 65, promuovendo attivamente un modello di invecchiamento attivo che valorizzi il ruolo degli anziani e rafforzi i legami sociali e intergenerazionali. Il sindaco Marco Fioravanti ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, definendola "un investimento importante per la cura dei nostri anziani e per un modello che li renda protagonisti della propria vita". Ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione tra i Comuni, fondamentale per reperire risorse a beneficio dell'intero territorio piceno.

Interventi e Beneficiari del Progetto

Nei prossimi ventiquattro mesi, Age in Action attiverà una serie di servizi mirati.

Sarà istituito un servizio di assistenza di prossimità destinato ad almeno 120 anziani in condizioni di fragilità. Parallelamente, verrà avviata la sperimentazione di sistemi avanzati di automonitoraggio e telemonitoraggio per 30 beneficiari, migliorando così la gestione della salute a distanza. Il progetto include anche l'organizzazione di laboratori intergenerazionali, realizzati in sinergia con le scuole locali, e la creazione di un Social Innovation Lab, con l'intento di definire un piano condiviso e innovativo di interventi. L'iniziativa coinvolgerà attivamente 120 familiari e caregiver, oltre a 125 studenti, favorendo un approccio olistico all'assistenza.

Il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione, affermando che "con questo progetto confermiamo l'attenzione verso le fasce più fragili con interventi concreti e innovativi".

Ha inoltre enfatizzato il valore aggiunto della rete tra enti locali, cruciale per il successo e la sostenibilità delle azioni intraprese.

Ascoli Piceno: Un Polo per l'Inclusione Sociale

Il Comune di Ascoli Piceno si conferma un attore chiave nelle politiche di inclusione sociale, non solo con Age in Action. L'amministrazione è infatti capofila anche del progetto "La fucina dei talenti", un'altra significativa iniziativa finanziata con oltre 3 milioni di euro nell'ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027. Questo progetto si concentra sul contrasto alla povertà educativa e all'esclusione sociale di adolescenti e giovani tra gli 11 e i 21 anni, coinvolgendo attivamente istituti scolastici e servizi territoriali.

La pluralità di queste iniziative evidenzia una strategia coerente di rete e collaborazione tra gli enti locali, mirata a promuovere il benessere e la coesione per diverse fasce della popolazione, dai più giovani agli anziani.