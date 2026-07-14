Ad Ancona, presso Marina Dorica, si terrà il prossimo 16 luglio l'evento di vela inclusiva e accessibile intitolato "Navigare Oltre i Limiti con No Podemos APS". L'iniziativa, presentata in Comune il 13 luglio 2026, è frutto della collaborazione tra l'associazione No Podemos APS, Marinando Ravenna e Marina Dorica. Durante la giornata, due barche a vela saranno messe a disposizione per offrire a persone con disabilità l'opportunità di vivere un'esperienza diretta e significativa con il mare e la navigazione.

Obiettivi e Sostegno Istituzionale per l'Inclusione

La presentazione dell'evento ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e associative, a testimonianza del vasto sostegno all'iniziativa. Erano presenti gli assessori comunali Giovanni Zinni (Sport), Manuela Caucci (Servizi Sociali) e Orlanda Latini (Famiglia e Terzo Settore), affiancati dal vice presidente del CONI Marco Porcarelli, dal presidente del CIP Luca Savoiardi e da Silvia Pierdicca del Club auto e moto storiche di Ancona. Per l'associazione No Podemos APS sono intervenuti la presidente Priscilla Forgione e il vice presidente Francesco Forgione.

L'obiettivo primario dell'iniziativa è promuovere l'inclusione sociale e il diritto all'accessibilità attraverso un'esperienza concreta di navigazione, consentendo alle persone con disabilità di vivere il mare in sicurezza e autonomia.

L'evento si propone inoltre di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'accessibilità e dell'inclusione, favorendo una nuova narrazione della disabilità e stimolando la collaborazione tra associazioni, istituzioni e il territorio.

L'iniziativa intende contrastare l'abilismo e ogni forma di esclusione sociale, valorizzando il mare come uno spazio intrinsecamente inclusivo e accessibile. "Navigare oltre i limiti" mira a contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più consapevole e solidale, dimostrando concretamente che la disabilità non costituisce un limite alla partecipazione sociale, culturale e sportiva. Il progetto si propone di modificare la percezione collettiva della disabilità, promuovendo una cultura basata sul rispetto delle differenze e sull'uguaglianza delle opportunità.

Le Voci Istituzionali e la Visione del Para Sailing

L'assessore Zinni ha evidenziato come la manifestazione del 16 luglio sia fondamentale per promuovere lo sport paralimpico e rappresenti un importante apripista per ulteriori progetti, tra cui il Para Sailing. L'assessore Caucci ha sottolineato l'importanza di "abbattere le barriere, soprattutto quelle mentali", definendo lo sport e la navigazione "strumenti straordinari per promuovere una reale inclusione sociale e garantire il diritto all’accessibilità". L'assessore Latini ha rimarcato che l'iniziativa "restituisce centralità alle persone, regalando un senso di libertà e condivisione fondamentale per la crescita di tutta la nostra comunità".

Il vice presidente del CONI, Marco Porcarelli, ha espresso il pieno sostegno all'evento, augurandosi che possa affermarsi come un punto di riferimento per l'inclusione. Anche il presidente del CIP, Luca Savoiardi, ha riconosciuto il valore dell'iniziativa, definendola "una valida iniziativa ludico sportiva che va a braccetto con l’attività che noi del Comitato Paralimpico portiamo avanti".

Priscilla Forgione, presidente di No Podemos APS, ha lanciato un appello alla cittadinanza per il supporto finanziario necessario a sostenere e sviluppare il progetto nel tempo. Francesco Forgione, vice presidente dell'associazione, ha ribadito l'obiettivo finale: "creare un mondo più inclusivo e accessibile a tutti".

In questo contesto, il progetto Para Sailing, promosso dalla Lega Navale in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, si inserisce come un'iniziativa chiave. Il suo scopo è rendere accessibile la vela e la canoa alle persone con disabilità, grazie all'utilizzo della barca inclusiva Hansa 303. Questo progetto più ampio contribuisce alla promozione dello sport paralimpico e alla sensibilizzazione sull'accessibilità, prevedendo anche raccolte fondi e open day in occasione di eventi sportivi locali.