Una turista lombarda di 74 anni è tragicamente deceduta a Moneglia, in provincia di Genova, a causa di un colpo di calore. L'episodio si è verificato il 17 luglio 2026, quando la donna si è accasciata improvvisamente sotto il sole sulla spiaggia. I bagnanti presenti hanno immediatamente lanciato l'allarme ai servizi di emergenza.

Il personale del 118, composto da medici e infermieri, è intervenuto tempestivamente sul posto. Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione, le manovre non hanno purtroppo avuto esito positivo e la donna è deceduta. Sul luogo dell'accaduto è intervenuta anche la polizia urbana per i rilievi di rito, volti a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

I rilievi delle autorità e l'intervento dei soccorsi

L'intervento dei soccorsi è stato celere e coordinato, ma la gravità delle condizioni della settantaquattrenne ha purtroppo reso vano ogni tentativo di salvarla. La polizia urbana ha condotto i rilievi necessari sulla spiaggia di Moneglia per accertare la dinamica dell'evento e raccogliere eventuali testimonianze. Le indagini preliminari hanno confermato che non sono stati registrati altri feriti o persone coinvolte nell'episodio, configuratosi come un tragico malore isolato.

Il rischio dei colpi di calore e le raccomandazioni

I colpi di calore rappresentano un rischio significativo, specialmente per le persone anziane e fragili, durante i periodi di temperature estive elevate.

Le autorità sanitarie ribadiscono l'importanza di adottare severe precauzioni, come evitare l'esposizione prolungata al sole nelle ore centrali e più calde della giornata, e garantire una costante e adeguata idratazione, bevendo abbondantemente acqua. Questi episodi di malore possono manifestarsi in modo estremamente improvviso, rendendo cruciale un intervento di soccorso immediato e qualificato.

Questo tragico episodio si aggiunge ad altri casi recenti che hanno coinvolto persone anziane in vacanza sulle spiagge italiane, rafforzando l'allarme e sottolineando la necessità di massima cautela e prevenzione.