Dal 27 luglio, la città di Nuoro inaugurerà un'importante novità nel panorama dei trasporti sardi: un nuovo servizio intermodale che garantirà un collegamento stabile e veloce con la rete ferroviaria nazionale. Questa innovativa soluzione, basata sull'integrazione tra autobus e treno, permetterà ai passeggeri di raggiungere la stazione di Abbasanta e, da lì, proseguire agevolmente verso le principali città dell'isola, tra cui Cagliari, Sassari e Olbia, oltre a tutte le altre destinazioni servite dalla rete di Rfi. Si tratta di un passo significativo per migliorare l'accessibilità e la connettività del territorio nuorese.

Con l'introduzione di questo sistema, i tempi di viaggio complessivi tra Nuoro e Cagliari saranno notevolmente ridotti, attestandosi tra le 2 ore e 20 minuti e le 2 ore e 55 minuti. La percorrenza media stimata si aggira intorno alle 2 ore e 38 minuti, offrendo un'alternativa di trasporto rapida e affidabile. Un aspetto cruciale per l'efficienza del servizio è rappresentato dai tempi di coincidenza tra autobus e treno, che saranno contenuti tra gli 8 e i 13 minuti, minimizzando le attese e rendendo l'esperienza di viaggio particolarmente fluida e conveniente per gli utenti.

Frequenze e modalità operative del servizio

Il calendario dei collegamenti giornalieri è stato strutturato per rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori.

Nei giorni feriali, saranno attivi ben 16 collegamenti tra Nuoro e Cagliari, distribuiti equamente con otto partenze per ciascuna direzione. Di questi, sei per senso di marcia prevederanno l'interscambio treno-bus presso la stazione di Abbasanta, mentre i restanti due collegamenti saranno operati esclusivamente tramite autobus, garantendo flessibilità. Per i giorni festivi, il servizio prevede otto collegamenti giornalieri, quattro per ciascun verso, con una combinazione di due servizi intermodali e due servizi autobus. È importante notare che, nelle giornate festive, la fermata intermedia per l'interscambio sarà Oristano, in sostituzione di Abbasanta, adattando così l'offerta alle specificità del traffico e delle utenze.

Proposte per il potenziamento del trasporto urbano a Nuoro

Parallelamente all'attivazione del nuovo servizio intermodale, la città di Nuoro è al centro di ulteriori iniziative volte al potenziamento della rete di trasporto pubblico locale. L'Azienda Trasporti Nuorese (Atp) ha infatti sottoposto alla Regione una proposta dettagliata per l'introduzione di tre nuove linee di autobus. Queste nuove tratte sono pensate per servire aree della città che attualmente risultano scoperte dal servizio, includendo i quartieri residenziali di Monte Jaca e Mughina, la zona commerciale di via Don Bosco e Pratosardo, e prevedendo anche una corsa sperimentale in direzione di Oliena. Il progetto Atp contempla un investimento di circa 600.000 euro e un significativo incremento del servizio, stimato tra i 150.000 e i 200.000 chilometri aggiuntivi rispetto all'attuale contratto con Arst.

Un aspetto innovativo della proposta riguarda l'introduzione di frequenze bisettimanali (ogni mezz'ora) anche nei weekend e nei giorni festivi, periodi in cui l'offerta di trasporto pubblico è attualmente limitata, con l'obiettivo di rispondere in modo più completo alle esigenze della comunità.