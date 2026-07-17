Una tragedia si è consumata questa mattina, venerdì 17 luglio, sulla spiaggia 'La Speranza' ad Alghero, dove un uomo di 87 anni, residente a Villanova Monteleone (Sassari), ha perso la vita per annegamento. L'anziano stava facendo il bagno a pochi metri dalla battigia quando, probabilmente a causa di un improvviso malore, si è trovato in grave difficoltà e non è riuscito a tornare a riva.

I soccorsi e il drammatico epilogo

L'allarme ha mobilitato rapidamente un'équipe del 118 e l'elisoccorso Areus. Nonostante i pronti interventi e i tentativi di rianimazione, ogni sforzo dei medici si è rivelato inutile.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, e il decesso è stato constatato sul posto. La notizia ha suscitato profondo sgomento tra i bagnanti e la comunità locale.

L'importanza dell'elisoccorso Areus

L'intervento dell'elisoccorso Areus evidenzia il ruolo cruciale di questo servizio di emergenza sanitaria avanzata in Sardegna. L'Areus (Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza della Sardegna) gestisce il sistema di elisoccorso regionale, garantendo interventi tempestivi per situazioni critiche su tutto il territorio, incluse le località costiere come Alghero. Il servizio si avvale di elicotteri attrezzati e personale medico specializzato, con l'obiettivo di ridurre i tempi di risposta e aumentare le possibilità di soccorso nei casi più gravi.

La sua presenza è fondamentale, specialmente durante la stagione estiva, quando l'afflusso di persone nelle aree balneari è maggiore.

La sicurezza sulle spiagge di Alghero

La spiaggia La Speranza, una delle mete più frequentate del litorale di Alghero, è stata teatro di questo tragico evento. L'episodio sottolinea l'indispensabile necessità di mantenere e potenziare servizi di emergenza efficienti nelle aree balneari. La sicurezza dei bagnanti è una priorità, e la capacità di intervento rapido può essere determinante, come purtroppo dimostrato da questa tragedia.