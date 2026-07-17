Un tragico incidente ha scosso la provincia di Mantova il 17 luglio 2026, quando un uomo di 49 anni è deceduto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione. L’episodio è avvenuto intorno alle 11:30 in via Fossola, nella frazione di San Matteo delle Chiaviche, nel comune di Viadana. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accidentalmente toccato un cavo elettrico, subendo una potente scarica elettrica che ha provocato un immediato arresto cardiaco.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari della Croce Verde di Viadana e dell’elisoccorso decollato da Parma, i tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati vani. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Mantova e il personale dell’Ats Val Padana per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

La dinamica dell'incidente e i soccorsi

L’incidente è avvenuto in una zona periferica della provincia mantovana, dove la presenza di cavi dell’alta tensione rappresenta un rischio costante. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica precisa dell’evento. La vittima è stata colpita da una scarica elettrica di tale entità da non lasciargli scampo, nonostante il rapido intervento dei soccorritori.

I pericoli dei cavi ad alta tensione e precedenti simili

Situazioni analoghe, che evidenziano i pericoli delle linee elettriche ad alta tensione, sono state purtroppo registrate anche in altre province lombarde. Un caso recente a Calcinato, in provincia di Brescia, ha visto un autista di 60 anni morire folgorato dopo che il cassone del suo camion aveva urtato un cavo dell’alta tensione durante operazioni di scarico in un cantiere. Trovato privo di vita dai colleghi, che avevano immediatamente lanciato l’allarme, sul posto erano intervenuti i carabinieri, i tecnici dell’Ats e i vigili del fuoco. Questi episodi sottolineano in modo drammatico i rischi intrinseci legati al contatto accidentale con linee elettriche ad alta tensione, sia in contesti lavorativi specifici che in situazioni occasionali, richiamando l'attenzione sulla necessità di massima cautela e prevenzione.