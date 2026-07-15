L'Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha rivolto un significativo pensiero ai lavoratori di Almaviva, attualmente al centro di una complessa vertenza occupazionale. Il richiamo è avvenuto durante una celebrazione religiosa tenutasi nella cattedrale della città, dove Lorefice ha voluto sottolineare la difficile situazione che sta interessando numerosi dipendenti dell'azienda e le loro famiglie.

L'appello dell'Arcivescovo sulla vertenza Almaviva

Nel corso della sua omelia, l'Arcivescovo ha espressamente menzionato le problematiche legate alla crisi di Almaviva, evidenziando le ripercussioni sulle famiglie.

"Come non pensare alla vertenza dei lavoratori Almaviva", ha dichiarato Lorefice, manifestando profonda preoccupazione per il futuro occupazionale di centinaia di persone impiegate presso la sede palermitana della società. Questo intervento si inserisce nel contesto di una funzione religiosa dedicata alle sfide che la comunità sta affrontando.

Impatto della crisi occupazionale nel contesto palermitano

La vicenda che coinvolge Almaviva rappresenta da tempo una questione cruciale per il capoluogo siciliano. L'azienda, infatti, costituisce uno dei principali poli occupazionali nel settore dei servizi a Palermo. La crisi occupazionale ha generato un impatto significativo sul tessuto sociale della città, coinvolgendo direttamente un vasto numero di lavoratori e i loro nuclei familiari.

L'appello di Lorefice si colloca in un periodo di crescente attenzione verso le problematiche del lavoro e la tutela dei diritti occupazionali nel territorio.

L'Arcivescovo ha esortato la comunità a non dimenticare coloro che si trovano in condizioni di difficoltà, enfatizzando l'importanza della solidarietà e del sostegno reciproco, specialmente in momenti di crisi economica e sociale. La sua presa di posizione si unisce alle numerose espressioni di vicinanza già manifestate da diverse istituzioni e dalla cittadinanza nei confronti dei lavoratori Almaviva.